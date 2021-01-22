Игру «Сапер» на Windows придумал прогер-самоучка, который украл идею. Плотно подсел даже Билл Гейтс
«Сапер» – классика игр Windows, которую многие запускали от скуки и даже и не разбирались в правилах. Хотя они просты. Есть поле с заминированными квадратами. Подсказку дает цифра в квадрате – значит столько вокруг него мин с полем. С помощью логики открываем все пустые квадраты. Но иногда и она не помогает – приходится верить в удачу, открывая квадрат.
Если не везет, то все взрывается и нужно начать заново.
«Сапер» придумал программист-самоучка, которого в плагиате подозревал создатель похожей игры
В 1990 году выходит Windows 3 – прорыв в умении раскрыть графический интерфейс на компьютерах слабых мощностей. Как подтверждение – простенькие игры, которые были добавлены в версии 1992-го года. Тогда игровая индустрия вообще не верила в гейминг на ПК – это удел для отдельных систем с телевизором.
Первая в мире игровая приставка – забава военного инженера-беженца из нацистской Германии. Черно-белая, без звука, но с 12 играми
«Сапер» cделали два программиста – Курт Джонсон и Роберт Доннер. Джонсон даже не учился на программиста и во всем разбирался сам. В начале 90-х он устроился на работу в Microsoft следить за отладчиком старой операционной системы от IBM.
В свободное время Джонсон разбирался в графических интерфейсах и от скуки мастерил собственную игрушку. Так и получилась первая версия «Сапера». Она быстро нашла успех у небольшого коммьюнити, которое занималось компьютерами. А потом уже вошла в стандартный пакет программ Windows. У «Сапера» была важная задача кроме развлечения – дать людям привыкнуть к компьютерной мыши.
Распространенная претензия к Джонсону – он присвоил идею. В 1983-м Ян Эндрю сделал игру Mined-Out (игра Джонсона называется Minesweeper) для компьютера ZX81. Эндрю тоже работал над игрой в свободное время. Он растянул процесс на полгода, когда в рабочее время занимался почтовыми заказами, пока мама тестировала Mined-Out.
Она действительно похожа на «Сапера». Нужно расчищать поле курсором с помощью стрелок. В верхнем углу экрана отображается число мин, которые располагаются рядом с курсором в данный момент. В Mined-Out нельзя оказаться в ситуации, когда вероятность проигрыша 50 на 50. Всегда можно догадаться, в каком квадрате находится мина. Это и нравится Эндрю, который обвинил Джонсона в заимствовании:
«Когда я увидел «Сапер», то понял, откуда взялась эта идея. Но моя игра лучше тем, что в ней нет рандома».
После выхода Mined-Out Эндрю основал свою компанию, которая еще 11 лет выпускала игры, но так и не сделала большого хита и была закрыта.
Джонсон говорит, что действительно украл идею, но только у примитивной черно-белой игры на Macintosh, в которую он играл в старших классах.
Еще «Сапер» – это киберспорт для гиков, смешная короткометражка и способ прокачать искусственный интеллект
Основатель Microsoft Билл Гейтс обожал играть в «Сапера». В какой-то момент он так подсел, что даже удалил игру с компьютера. И все равно продолжил играть – на компьютерах коллег. Один из которых создал сообщество фанатов игры: они ставили рекорды на скорость и пытались разминировать поля с огромным количеством ячеек.
Игра сильно популяризировалась в Азии. Например, один японец десять лет проходил уровень с 777 минами на Windows 2000.
А рекорд на скорость по прохождению на самом легком уровне принадлежит китайцу Цзинь Яну. 0,47 секунды! А вот так за 31 секунду мировой рекорд на сложном уровне поставил Камил Мурански.
По «Саперу» проводились международные турниры до 2012 года. Они были популярны среди гиков, которые расписывают целые тактики по снижению вероятности проигрыша. Но популярность «Сапера» снизилась, когда он пропал из стандартного набора Windows. В последний раз он появлялся в операционной системе Vista. Она даже выходила в некоторых странах с «Сапером» без мин (это частая претензия к Windows – игра имеет оттенок жестокости), а с ромашками, которые в других странах можно выбрать по желанию.
Сейчас легко найти онлайн-версию «Сапера» или скачать приложение в Microsoft Store. Еще популярна многопользовательская версия игры, где люди одновременно играют в «Сапера». Цель – разминировать максимально большое поле.
Но с этим лучше всего справляется искусственный интеллект, который сам сделал один парень и собрал с роликом об идеальном игроке в «Сапера» шесть миллионов просмотров.
А самое популярное видео на ютубе о «Сапере» (13 миллионов просмотров) – это короткометражка, где обыграны приемы из пафосных военных фильмов и частые ситуации в игре.
"Пинбол" круче).