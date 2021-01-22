Игру «Сапер» на Windows придумал прогер-самоучка, который украл идею. Плотно подсел даже Билл Гейтс

«Сапер» – классика игр Windows, которую многие запускали от скуки и даже и не разбирались в правилах. Хотя они просты. Есть поле с заминированными квадратами. Подсказку дает цифра в квадрате – значит столько вокруг него мин с полем. С помощью логики открываем все пустые квадраты. Но иногда и она не помогает – приходится верить в удачу, открывая квадрат.

Если не везет, то все взрывается и нужно начать заново.

«Сапер» придумал программист-самоучка, которого в плагиате подозревал создатель похожей игры

В 1990 году выходит Windows 3 – прорыв в умении раскрыть графический интерфейс на компьютерах слабых мощностей. Как подтверждение – простенькие игры, которые были добавлены в версии 1992-го года. Тогда игровая индустрия вообще не верила в гейминг на ПК – это удел для отдельных систем с телевизором.

Первая в мире игровая приставка – забава военного инженера-беженца из нацистской Германии. Черно-белая, без звука, но с 12 играми

«Сапер» cделали два программиста – Курт Джонсон и Роберт Доннер. Джонсон даже не учился на программиста и во всем разбирался сам. В начале 90-х он устроился на работу в Microsoft следить за отладчиком старой операционной системы от IBM.

В свободное время Джонсон разбирался в графических интерфейсах и от скуки мастерил собственную игрушку. Так и получилась первая версия «Сапера». Она быстро нашла успех у небольшого коммьюнити, которое занималось компьютерами. А потом уже вошла в стандартный пакет программ Windows. У «Сапера» была важная задача кроме развлечения – дать людям привыкнуть к компьютерной мыши.