Чидера Эджуке

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Футбол
ЦСКА обыграл «Урал». Помазун пропустил впервые за месяц
#ЦСКА
Футбол
Эджуке забил дебютный гол за ЦСКА
#Чидера Эджуке
Футбол
ЦСКА подписал нападающего Эджуке из «Херенвена». Контракт – на 4 года
#Чидера Эджуке
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Третий гол ЦСКА засчитан из-за новой трактовки правил по игре рукой
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#Иван Обляков
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