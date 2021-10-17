ЦСКА обыграл «Урал». Помазун пропустил впервые за месяц

ЦСКА выиграл у «Урала» с минимальным счетом в матче РПЛ. Единственный гол забил Чидера Эджуке. Для него этот мяч стал третьим в сезоне.

Перед этим матчем «Урал» имел серию из четырех матчей во всех турнирах без пропущенных голов. Последний матч с пропущенными голами был у «Урала» 13 сентября – 0:4 от «Рубина».

Во всех этих играх в воротах «Урала» выходил вратарь Илья Помазун. Он принадлежит ЦСКА. «Урал» берет Помазуна в аренду второй сезон подряд.

ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ. В четырех турах подряд ЦСКА играет на ноль.