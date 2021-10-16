«Спартак» и «Динамо» устроили драку. Все началось с жесткого подката Захаряна, после которого толкались обе команды

Первый тайм дерби между «Спартаком» и «Динамо» – огонь. Счет – второстепенная штука для этого определения. За 45 минут влетел всего один гол – затылком забил Ордец. А вот в плане разборок и выяснения взаимоотношений в матче все было в порядке.

• 23-я минута – Клинтон Н’Жи сцепился с Георгием Джикией.

• 30-я минута – Джордан Ларссон сфолил на Себастьяне Шиманьски в атаке. Здесь более-менее прошло мирно.

А вот самая жесткая стычка произошла на 42-й минуте. Хронология:

1. Арсен Захарян подкатился под Максимилиано Кофрие.