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#РПЛ #Спартак #Динамо #Арсен Захарян #Самуэль Жиго #Георгий Джикия #Вячеслав Грулев

«Спартак» и «Динамо» устроили драку. Все началось с жесткого подката Захаряна, после которого толкались обе команды

3 часа назад

Первый тайм дерби между «Спартаком» и «Динамо» – огонь. Счет – второстепенная штука для этого определения. За 45 минут влетел всего один гол – затылком забил Ордец. А вот в плане разборок и выяснения взаимоотношений в матче все было в порядке.

• 23-я минута – Клинтон Н’Жи сцепился с Георгием Джикией.

• 30-я минута – Джордан Ларссон сфолил на Себастьяне Шиманьски в атаке. Здесь более-менее прошло мирно.

А вот самая жесткая стычка произошла на 42-й минуте. Хронология:

1. Арсен Захарян подкатился под Максимилиано Кофрие.

2. На Захаряна полез Самуэль Жиго.

3. Через пару секунд на Жиго налетел Вячеслав Грулев.

4. Дальше подбежал Джикия – и понеслась.

По итогам этой стычки судья Сергей Карасев дал четыре желтые карточки: Захаряну, Жиго, Грулеву и Георгию Джикие.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: скриншоты с официального сайта «Матч ТВ»
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#Вячеслав Грулев