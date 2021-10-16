«Спартак» спас ничью в дерби за 4 минуты: до 87-й горел 0:2, а потом забил дважды
Чем запомнилось московское дерби между «Спартаком» и «Динамо»?
Первое – конечно же, массовой дракой.
Второй – странная ошибка Александра Максименко в первом голе. Посмотрите: подача углового, Ордец переправил мяч в ворота. Максименко никак не отреагировал.
И это не единственная ошибка Максименко в этом сезоне. Вот первая минута матча Лиги Европы против «Наполи».
Все волновались, выстоит ли кризисный «Спартак» против «Наполи». БУМ – пропущенный на 12-й секунде
А вот фрагмент из сентябрьского матча «Спартака» против «Химок». Штрафной Глушакова – получился сильный удар, но Максименко среагировал на него очень странно.
Во втором голе «Динамо» действия Максименко тоже сыграли определенную роль, хоть и несущественную: Тюкавин получил пас наперед, а Максименко не успел его накрыть.
87-я минута, 2:0 в пользу «Динамо». Что делает «Спартак»? Летит отыгрываться.
Сначала один гол отыграл Георгий Джикия, тот головой протаранил Шунина. Спустя две минуты забил другой центральный защитник «Спартака» – Самуэль Жиго.
Факты про дерби:
- Прервалась трехматчевая победная серия «Спартака».
- Тюкавин забил второй гол «Спартаку».
- Третий подряд матч этих команд на стадионе «Спартака» заканчивается ничьей: 0:0, 1:1, 2:2.