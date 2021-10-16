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#Спартак #Динамо

«Спартак» спас ничью в дерби за 4 минуты: до 87-й горел 0:2, а потом забил дважды

час назад

твиттер «Спартака»

Чем запомнилось московское дерби между «Спартаком» и «Динамо»?

Первое – конечно же, массовой дракой.

Второй – странная ошибка Александра Максименко в первом голе. Посмотрите: подача углового, Ордец переправил мяч в ворота. Максименко никак не отреагировал.

И это не единственная ошибка Максименко в этом сезоне. Вот первая минута матча Лиги Европы против «Наполи».

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А вот фрагмент из сентябрьского матча «Спартака» против «Химок». Штрафной Глушакова – получился сильный удар, но Максименко среагировал на него очень странно.

Во втором голе «Динамо» действия Максименко тоже сыграли определенную роль, хоть и несущественную: Тюкавин получил пас наперед, а Максименко не успел его накрыть.

87-я минута, 2:0 в пользу «Динамо». Что делает «Спартак»? Летит отыгрываться.

Сначала один гол отыграл Георгий Джикия, тот головой протаранил Шунина. Спустя две минуты забил другой центральный защитник «Спартака» – Самуэль Жиго.

Факты про дерби:

  • Прервалась трехматчевая победная серия «Спартака».
  • Тюкавин забил второй гол «Спартаку».
  • Третий подряд матч этих команд на стадионе «Спартака» заканчивается ничьей: 0:0, 1:1, 2:2.
Матч завершен
Спартак
Москва
Джикия 87
Жиго 90
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Ордец 19
Тюкавин 60
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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