Все волновались, выстоит ли кризисный «Спартак» против «Наполи». БУМ – пропущенный на 12-й секунде 🤷♂️
«Спартак» в первом туре Лиги Европы – домашнее поражение от польской «Легии».
«Спартак» во втором туре ЛЕ – выездной матч против «Наполи». И перед этой встречей Руй Витория сказал:
«Хорошо, когда мы нервничаем перед такими матчами – мы хотим победить. В конце концов – это одна игра. Мы провели уже достаточное количество матчей и настраиваемся на всех соперников одинаково».
Кризисный «Спартак» приехал к «Наполи», который на кураже. И начало для гостей получилось очень нервным.
На 8-й секунде Лоренцо Инсинье делал заброс в штрафную, где пас ждал Маттео Политано. Но на выходе сыграл Александр Максименко – и сыграл крайне неудачно: пробовал зафиксировать мяч, но тот отскочил от рук.
Дальше мяч отлетел на свободного Элифа Эльмаса, и тот первым же касанием забил. Удар попытался заблокировать Самуэль Жиго, но ему это не удалось.
Видео момента:
Все это произошло спустя 11 секунд после стартового свистка. И это повторение самого быстрого гола в истории ЛЕ.
Мемы и реакции: