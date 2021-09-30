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#Спартак #Лига Европы #Наполи

Все волновались, выстоит ли кризисный «Спартак» против «Наполи». БУМ – пропущенный на 12-й секунде 🤷‍♂️

40 минут назад

«Спартак» в первом туре Лиги Европы – домашнее поражение от польской «Легии».

«Спартак» во втором туре ЛЕ – выездной матч против «Наполи». И перед этой встречей Руй Витория сказал:

«Хорошо, когда мы нервничаем перед такими матчами – мы хотим победить. В конце концов – это одна игра. Мы провели уже достаточное количество матчей и настраиваемся на всех соперников одинаково».

Кризисный «Спартак» приехал к «Наполи», который на кураже. И начало для гостей получилось очень нервным.

На 8-й секунде Лоренцо Инсинье делал заброс в штрафную, где пас ждал Маттео Политано. Но на выходе сыграл Александр Максименко – и сыграл крайне неудачно: пробовал зафиксировать мяч, но тот отскочил от рук.

Дальше мяч отлетел на свободного Элифа Эльмаса, и тот первым же касанием забил. Удар попытался заблокировать Самуэль Жиго, но ему это не удалось.

Видео момента:

Все это произошло спустя 11 секунд после стартового свистка. И это повторение самого быстрого гола в истории ЛЕ.

Мемы и реакции:

Перерыв
Наполи
Неаполь
Эльмас 1
1:0
Перерыв
Перерыв
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Матч ТВ»
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