Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку

Александр Мостовой рассказывал: «Сидим в раздевалке – и появляется Валентин Покровский, который протокол заполнял. Прибегает с заявочным листом «Наполи», и в присутствии Старостина и Романцева начинает: «Ребята, внимание! Тишина!» Зачитывает фамилии – и вдруг говорит: «Они скрывают, кто у них будет играть под 11-м номером!»



Все загалдели: «Как это – скрывают?!» А Покровский и говорит: «Тут написано – «инкогнито»! Ничего себе, думаем. Это они Марадону скрывают, что ли? Потом выяснилось, что Марадона был в запасе, а плохо видевший Покровский спутал слово «инкогнито» с итальянской фамилией Инкокьяти».

Перед игрой Марадона говорил, что со жребием «Наполи» не повезло, так как «Спартак» как раз в форме, а его команда – нет. И еще говорил: «Победим в Москве». Не вышло.

Кульков действовал персонально против него

Персональная опека тогда была обычным делом. Олег Романцев придумал закрыть Марадону Василием Кульковым. И получилось отлично. А выбрал именно его потому что Кульков тоже был ловким и быстрым: «Других вариантов я, по сути, не рассматривал». Плюс спокойствие. За оба матча – одна желтая карточка.

Кульков узнал об этом перед игрой в Неаполе и оставался спокойным: «Признаться, особого волнения не ощутил. Футбол — игра командная, здесь далеко не все решается в отдельно взятом противоборстве».

Кульков практически полностью закрыл Марадону и получил похвалу в итальянской прессе. «Вася Кульков неплохо прикрыл Марадону», – согласился Станислав Черчесов. «После матча в Неаполе итальянцы разводили руками: как этот неизвестный русский парень не дал забить мировой звезде?!» – слова Романцева.

Мостовой вспоминал другое: «Над Васькой мы подшучивали. На самом деле ему просто повезло, что Марадона не забил. Аргентинец, с которым Кульков играл персонально, вытворял все, что хотел. Васька бегал за ним по всему полю, но сдержать не мог. Марадона отдал штук пять передач, которые вполне могли стать голевыми, и столько же раз мог забить сам. Мы подтрунивали над Кульковым: «Вась, как же ты его держал-то? А может, тебя не было на поле?»

В матче у Марадоны практически ничего не получилось. Матч начинался при обычной погоде, но Марадона вышел в тот момент, когда пошел снег. Свой гол Марадона забил. Правда, случилось это в серии послематчевых пенальти и «Наполи» не спасло. Бил он, кстати, сразу после Кулькова – тут они тоже оказались почти рядом.