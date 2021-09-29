Как Марадона с «Наполи» играл против «Спартака». Попал на закрытую Красную площадь и получил от Черчесова тархуновую водку
«Спартак» и «Наполи» встречались в 1/8 финала Кубка чемпионов в 1990 году. Голов они друг другу за оба матча не забили, а в серии пенальти промазал итальянец Барони. «Спартак» выиграл 5:3 и вышел в четвертьфинал, где прошел «Реал» и остановился только в полуфинале, уступив «Марселю».
Сейчас «Наполи» лидирует в чемпионате Италии и примет сотрясающийся от скандалов «Спартак». Схожие черты и 31 год назад – «Наполи» был действующим чемпионом Италии, его лидер Диего Марадона летом дошел до финала со сборной Аргентины на чемпионате мира, а «Спартак» отвалился на пятое итоговое место в чемпионате СССР.
Состав у «Наполи» тогда был впечатляющим. Но главное внимание – конечно, к Марадоне. В Неаполе он провел 90 минут. В Москве вышел на 65-й минуте и доиграл до конца овертайма.
Марадона прилетел отдельно
Изначально говорилось, что Марадона не прилетел в Москву с командой. Позже стало известно, что он прибыл на частном самолете в день матча. Причина? Опоздал на самолет и вынужден был добираться самостоятельно. Зато оделся шубу и еще успел погулять по Москве, причем по Красной площади, которая была закрыта из-за демонстрации 7 ноября – открыли ради Марадоны.
А вышел не в стартовом составе как раз в качестве наказания. Причем мог не выйти вообще – настолько злился тренер. Но было найдено компромиссное решение – начало матча в запасе.
Александр Мостовой рассказывал: «Сидим в раздевалке – и появляется Валентин Покровский, который протокол заполнял. Прибегает с заявочным листом «Наполи», и в присутствии Старостина и Романцева начинает: «Ребята, внимание! Тишина!» Зачитывает фамилии – и вдруг говорит: «Они скрывают, кто у них будет играть под 11-м номером!»
Все загалдели: «Как это – скрывают?!» А Покровский и говорит: «Тут написано – «инкогнито»! Ничего себе, думаем. Это они Марадону скрывают, что ли? Потом выяснилось, что Марадона был в запасе, а плохо видевший Покровский спутал слово «инкогнито» с итальянской фамилией Инкокьяти».
Перед игрой Марадона говорил, что со жребием «Наполи» не повезло, так как «Спартак» как раз в форме, а его команда – нет. И еще говорил: «Победим в Москве». Не вышло.
Кульков действовал персонально против него
Персональная опека тогда была обычным делом. Олег Романцев придумал закрыть Марадону Василием Кульковым. И получилось отлично. А выбрал именно его потому что Кульков тоже был ловким и быстрым: «Других вариантов я, по сути, не рассматривал». Плюс спокойствие. За оба матча – одна желтая карточка.
Кульков узнал об этом перед игрой в Неаполе и оставался спокойным: «Признаться, особого волнения не ощутил. Футбол — игра командная, здесь далеко не все решается в отдельно взятом противоборстве».
Кульков практически полностью закрыл Марадону и получил похвалу в итальянской прессе. «Вася Кульков неплохо прикрыл Марадону», – согласился Станислав Черчесов. «После матча в Неаполе итальянцы разводили руками: как этот неизвестный русский парень не дал забить мировой звезде?!» – слова Романцева.
Мостовой вспоминал другое: «Над Васькой мы подшучивали. На самом деле ему просто повезло, что Марадона не забил. Аргентинец, с которым Кульков играл персонально, вытворял все, что хотел. Васька бегал за ним по всему полю, но сдержать не мог. Марадона отдал штук пять передач, которые вполне могли стать голевыми, и столько же раз мог забить сам. Мы подтрунивали над Кульковым: «Вась, как же ты его держал-то? А может, тебя не было на поле?»
В матче у Марадоны практически ничего не получилось. Матч начинался при обычной погоде, но Марадона вышел в тот момент, когда пошел снег. Свой гол Марадона забил. Правда, случилось это в серии послематчевых пенальти и «Наполи» не спасло. Бил он, кстати, сразу после Кулькова – тут они тоже оказались почти рядом.
Что говорил сам Кульков о втором матче: «Без аргентинца все было просто: одна команда играла против другой. С ним — «Спартаку» противостоял соперник, имевший в составе Марадону. Пришлось срочно перестроиться. От этого человека, в каком бы состоянии он ни был, можно ожидать чего угодно. Скажем, в Неаполе, стоя в центре поля спиной к нашим воротам, Марадона через себя отдал пас, после которого случился выход один на один. Нас выручила штанга».
Разговаривали ли о чем-то? «На поле мы с ним не общались – ни словом не обмолвились».
Шмаров забрал майку Марадоны, а Черчесов подарил водку
«Наполи» проиграл, а Марадона упустил последний шанс выиграть Кубок чемпионов. Дальше он получил 15-месячную дисквалификацию за кокаин, безуспешно сыграл сезон в «Севилье» и больше не возвращался в европейский футбол.
Майка Марадоны тогда досталась Валерию Шмарову: «Даже фотография есть, где мы под трибуной стоим. Я сам пленку в фотоаппарат зарядил – специально цветную купил». Черчесов же после игры подарил Марадоне тархуновую водку.
По ужасному совпадению Василий Кульков и Диего Марадона умерли осенью 2020 года. 10 октября и 25 ноября.