«Я вырос на рассказах о ваших подвигах». Инсинье вспомнил Марадону вместе со всем Неаполем

«Наполи» – главный клуб в карьере Диего Марадоны. Именно с ним в составе «Наполи» два раза выигрывал Серию А и даже побеждал в Кубке УЕФА.

В день смерти Диего Марадоны мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис написал в твиттере, что хочет переименовать стадион «Сан-Паоло» в его честь.

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«Наполи» сразу перекрасил соцсети и запустил ретро-подборки, где вспомнил времена Марадоны. Футболка «Наполи» с десятым номером даже попала на гроб Марадоны в Аргентине.

Перед матчем «Наполи» и «Риеки» в Лиге Европы у стадиона собралась толпа фанатов. Они жгли огни и скандировали фамилию Марадоны. Итальянские СМИ репостят эту фотографию из фейсбука Симоне Ларокки. Атмосфера: