«Я вырос на рассказах о ваших подвигах». Инсинье вспомнил Марадону вместе со всем Неаполем
«Наполи» – главный клуб в карьере Диего Марадоны. Именно с ним в составе «Наполи» два раза выигрывал Серию А и даже побеждал в Кубке УЕФА.
В день смерти Диего Марадоны мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис написал в твиттере, что хочет переименовать стадион «Сан-Паоло» в его честь.
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«Наполи» сразу перекрасил соцсети и запустил ретро-подборки, где вспомнил времена Марадоны. Футболка «Наполи» с десятым номером даже попала на гроб Марадоны в Аргентине.
Перед матчем «Наполи» и «Риеки» в Лиге Европы у стадиона собралась толпа фанатов. Они жгли огни и скандировали фамилию Марадоны. Итальянские СМИ репостят эту фотографию из фейсбука Симоне Ларокки. Атмосфера:
Лоренцо Инсинье и завхоз «Наполи» Томмазо Стараче принесли цветы к стихийному мемориалу. Инсинье еще просто постоял там несколько секунд.
Игроки «Наполи» вышли на матч с «Риекой» в футболках с фамилией Марадоны и десятым номером. Он выведен из обращения уже 20 лет.
Такой была церемония перед матчем. Минута молчания проходит по всем матчам еврокубков. Будет она и в национальных чемпионатах.
Из игроков «Наполи» именно Лоренцо Инсинье серьезнее остальных переживал из-за смерти Марадоны. Он сразу написал большой пост в инстаграме, где все объяснил:
«С первого дня вы стали настоящим неаполитанцем. Вы отдали все для фанатов, защищали эту команду, любили ее. Вы подарили нам радость, улыбки, трофеи, любовь. Я вырос, слушая рассказы своей семьи о ваших подвигах. Видел и бесконечно пересматривал ваши игры. Вы были величайшим игроком в истории, были нашим Диего.
Мне посчастливилось встретиться с вами, поговорить, узнать вас. Не отрицаю, что тогда у меня дрожали ноги. Для меня у вас всегда были красивые слова, слова утешения, которые я никогда не смогу забыть и навсегда сохраню в себе. Спасибо за все! Пишу это со стороны фаната, игрока и неаполитанца. Мы всегда будем любить вас».
До этого Инсинье несколько раз говорил о Марадоне. Даже называл его лучшим игроком, чем Месси.
Марадона рассказывал, что Инсинье может носить в «Наполи» футболку с его десятым номером: «Но только если забьет больше, чем я».