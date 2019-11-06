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Лоренцо Инсинье
№24
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 июня 1991 (28) лет
Рост
163
Вес
59
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая, 14:48
Ого: оказывается, Райолу можно уволить – это сделал Инсинье из любви к «Наполи»
#Лоренцо Инсинье
15 апреля, 21:53
Ситуация в «Наполи» сейчас горячее, чем в любой команде Италии
#Наполи
06 ноября 2019, 17:20