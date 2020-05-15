- Калиду Кулибали
- Серия А
- Лига 1
- чемпионат Бельгии
- Маурицио Сарри
- Футбол
- Рафаэль Бенитес
- Марек Гамшик
- Лоренцо Инсинье
- Наполи
- Метц
- Генк
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
«Мой папа был из Сенегала. В семидесятых он переехал во Францию. Дальше он пять лет работал в Париже на фабрике по производству арахиса. Потом он переехал в район Вогезов (горный массив на северо-востоке Франции), устроился на лесопилку и, как только позволила ситуация, перевез маму.
В нашей семье три ребенка, я – второй по старшинству. Я родился во Франции. Но я сенегалец. Прибывшие во Францию сенегальцы всегда удивлялись, когда узнавали, что мы говорим не только на французском. Все благодаря родителям. Они сделали так, чтобы мы, прожившие большую часть жизни далеко от родины, пронесли в себе две культуры».
Карьера Кулибали выглядит так:
🐉 «Метц».
🇫🇷 Юношеские сборные Франции.
🧙 «Генк».
🇸🇳 Сборная Сенегала.
🇳 «Наполи».
Но по-настоящему с любовью Кулибали относится только к двум этапам.
Кулибали обалдел, когда увидел, как бедно живут сенегальцы. Он сразу пошел помогать – например, месяц копил карманные расходы ради бутс другу
Калиду Кулибали родился в небольшом французском городке Сен-Дье-де-Воже, но всю жизнь помнил, где его настоящая родина. В детстве ходил в мультинациональную школу, где половина учеников – местные французы, а половина – приезжие (в том числе сенегальцы). В его первой команде вместе с ним в защите играли два сенегальца. На улице после тренировок и уроков он тусил вместе с приезжими сенегальскими мальчишками.
Кулибали всегда гордился происхождением. Однажды в школе он подрался с французским парнем, который называл его «сенегальским бедняком».
«Мои родители не были богатыми людьми. Но они делали все, чтобы мы носили нормальную одежду, в нашем доме была еда и чтобы мы ни в чем не нуждались».
По факту Кулибали был в Сенегале всего несколько раз. Когда ему было шесть, мама повезла его в Сенегал – там он впервые столкнулся с реальной бедностью.
«Я был удивлен, в каких условиях жили люди. Во Франции у нас всегда была вода, еда, мы жили в комфорте. Там было плохо даже с водой. Люди носили какие-то тряпки. Я как-то пошел на прогулку вместе с местными парнями и увидел район, где сразу пять или шесть бедняков просили деньги у прохожих. Я вернулся домой и взял кошелек мамы, чтобы помочь им. Хорошо, что мама остановила меня вовремя, потому что я бы точно отдал все деньги».
Еще одна история из детских поездок в Сенегал – как он познакомился с лучшим другом. Он тогда уже играл и привез бутсы. Парень, который бегал с ним, о бутсах даже не мечтал. Почти месяц Кулибали копил деньги с карманных расходов, отвел парня на рынок и купил ему дешевые бутсы.
У Кулибали никогда не было сомнений по поводу сборной – он всегда мечтал только о Сенегале. Хотя в «Метце» он играл за молодежную Францию – даже ездил на чемпионат мира U-20 в Колумбию в 2011-м, где играл за Францию вместе с Ляказеттом и Гризманном.
Параллельно Кулибали и его агент отправляли запрос в федерацию футбола Сенегала. Хотя параллельно его лично звал главный тренер взрослой Франции Дидье Дешам. Но Кулибали отказывался. «Я уважаю Дешама. Но мое сердце принадлежит Сенегалу. Это моя мечта выступать за свою страну».
Приглашение от Сенегала пришло в 2015-м: «Я сразу же сказал: «Я обговорил это со своей женой. Она поддержала. Потом я позвонил родителям и сказал это им. Они были счастливы. Я всегда говорил, что я и француз, и сенегалец. Для меня огромная честь быть связанным с двумя великими странами».
Вторая любовь Кулибали – «Наполи». Не поверил, когда приглашал Бенитес (сбрасывал звонки) и играл в Серии А через несколько часов после родов жены
Январским вечером 2014 года Кулибали ждал друга, с которым они познакомились во Франции. Он часто заезжал в гости на несколько дней.
И тут телефон зазвонил.
– Алло, Калиду? Здравствуйте, меня зовут Рафа Бенитес, я – менеджер «Наполи». Вы впечатлили меня своей игрой за «Генк». Скажите, можем ли мы поговорить о вашем трансфере?
– Ха-ха, Ахмед, кончай свои приколы. Пока.
Кулибали бросил трубку. Через пару минут – еще один звонок:
– Алло, Калиду. Это Рафа Бенитес. Произошла какая-то ошибка.
– Ахмед, я тебя узнал. Прекращай свои приколы. Давай приезжай быстрей.
Кулибали бросил трубку, сел на диван и включил телевизор. Но через 10 минут – снова звонок. Теперь от агента.
– Привет, Калиду, как дела?
– Привет! Все хорошо, что-то случилось?
– Слушай, мне тут звонил Рафа Бенитес. Сказал, что никак не может обговорить с тобой трансфер в «Наполи». Сказал, что ты его Ахмедом каким-то называешь. Это что, шутка?
– Черт! Это был настоящий Бенитес?! Я сейчас срочно перезвоню ему! Спасибо!
Кулибали называет этот разговор важнейшим в карьере – он действительно перезвонил Бенитесу, и тот больше двух часов обстреливал его вопросами. Бенитес спрашивал про «Генк», про футбол, про девушку, про «Наполи» и его игроков.
– Ну, я знаю Гамшика, Инсинье.
– Отлично. Мы бы хотели, чтобы ты перешел в «Наполи». Подумай об этом.
После этого звонка Кулибали позвонил агенту и сказал: «Сделай свою работу. Я очень хочу в «Наполи». Через полгода трансфер состоялся.
С трансфера Кулибали в «Наполи» прошло почти шесть лет. За это время его звали клубы из АПЛ, Примеры, дважды пытался вернуть во Францию «ПСЖ», но Кулибали отказывал всем.
«Я люблю «Наполи» и Неаполь. Когда я только приехал сюда, мне сказали: «Ты будешь плакать дважды: сейчас, когда только приехал, и потом, когда будешь покидать Неаполь. Я не хочу думать об отъезде. Когда-то я сказал, что я сенегалец и француз. Но еще я неаполитанец. Я обожаю этот город и всех неаполитанцев».
Италия (и даже Неаполь) ранила его только по одной теме – расизм. Через пару месяцев после своего перехода в «Наполи» он обнаружил на своей машине с подписью «Убирайся домой, обезьяна». Дальше его оскорбляли фанаты на стадионе.
Сам Кулибали вспоминает два случая:
1. Перед матчем с «Лацио» римские фанаты ухали, когда Кулибали выходил на стадион. Кулибали сдержался и не ушел в раздевалку. После матча Кулибали подошел к трибуне, чтобы отдать майку четырехлетнему мальчику, с которым выходил на игру (он заранее попросил ее началом). Тот мальчик сказал: «Калиду, извини, пожалуйста, за это недоразумение. Не все относятся к тебе так, как они» – «Не нужно извиняться. Я все понимаю. Спасибо тебе, друг».
2. В матче с «Интером» расисты на трибунах жестили. Потом «Интер» оштрафовали на два матча без зрителей. А фаны «Наполи» эффектно поддержали Кулибали в следующей домашней игре.
Кулибали обожает «Наполи» – поэтому его так трудно оттуда забрать. Он играл за клуб при любых обстоятельствах – когда был травмирован, при температуре, даже в день рождения сына.
«Мистер Сарри с трудом отпустил меня в роддом – я попросил его отпустить на весь день (вечером у нас была игра с «Сассуоло»), но он сказал, что подумает. Сени родился в 13:30. В 16:00 мне позвонил Сарри: «Кули, ты где? Ты мне нужен». И я поехал на стадион, хотя я был нужен моей жене. Когда я приехал, я увидел, что Сарри поставил меня в запас: «Тренер, ты что, издеваешься? Ты сказал, что я тебе нужен» – «Да, Кули, ты нужен мне на скамейке».
Сейчас у Кулибали нет в Неаполе нет никаких проблем – его просто обожают все горожае и, по данным Football Italia, он даже дружит с фанатами, которые близки к неаполитанской мафии. С разизмом тоже наладилось – он активно борется с ним и выступает перед журналистами:
- «Что бы я сказал расисту? Незнающие люди не понимают, поэтому я бы пригласил их приехать к себе домой и провести со мной время, они увидят, что я обычный человек».
- «Эти идиоты, которые громко кричат оскорбления на стадионах, никогда не сделают это передо мной, лицом к лицу. Все говорят, что Италия – страна расистов, что иностранцы сдерживают себя от приезда сюда из-за всего того, что слышат. Но я могу сказать, что Неаполь – это совсем другое, я очень счастлив, мою семью очень хорошо приняли. И мои друзья, когда они приезжают ко мне, всем довольны».
Ответ на все трансферные слухи: «Люблю Неаполь. Здесь я вырос и стал мужчиной. Это мой дом».