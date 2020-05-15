Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь

Кулибали обалдел, когда увидел, как бедно живут сенегальцы. Он сразу пошел помогать – например, месяц копил карманные расходы ради бутс другу

Калиду Кулибали родился в небольшом французском городке Сен-Дье-де-Воже, но всю жизнь помнил, где его настоящая родина. В детстве ходил в мультинациональную школу, где половина учеников – местные французы, а половина – приезжие (в том числе сенегальцы). В его первой команде вместе с ним в защите играли два сенегальца. На улице после тренировок и уроков он тусил вместе с приезжими сенегальскими мальчишками.

Кулибали всегда гордился происхождением. Однажды в школе он подрался с французским парнем, который называл его «сенегальским бедняком».

«Мои родители не были богатыми людьми. Но они делали все, чтобы мы носили нормальную одежду, в нашем доме была еда и чтобы мы ни в чем не нуждались».

По факту Кулибали был в Сенегале всего несколько раз. Когда ему было шесть, мама повезла его в Сенегал – там он впервые столкнулся с реальной бедностью.

«Я был удивлен, в каких условиях жили люди. Во Франции у нас всегда была вода, еда, мы жили в комфорте. Там было плохо даже с водой. Люди носили какие-то тряпки. Я как-то пошел на прогулку вместе с местными парнями и увидел район, где сразу пять или шесть бедняков просили деньги у прохожих. Я вернулся домой и взял кошелек мамы, чтобы помочь им. Хорошо, что мама остановила меня вовремя, потому что я бы точно отдал все деньги».

Еще одна история из детских поездок в Сенегал – как он познакомился с лучшим другом. Он тогда уже играл и привез бутсы. Парень, который бегал с ним, о бутсах даже не мечтал. Почти месяц Кулибали копил деньги с карманных расходов, отвел парня на рынок и купил ему дешевые бутсы.