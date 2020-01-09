Отец немца Демме из Неаполя и назвал сына в честь Марадоны. Угадай, куда он перешел?

«Наполи» активно начинает трансферную кампанию – договорился по трансферу опорного полузащитника «Лейпцига» Диего Демме. Суть в том, что переезд Демме в Италию – ожидаемое событие. Переход Демме в «Неаполе» – исполнение мечты его отца.

Демме-старший родом из Калабрии (регион с юго-запада Италии), он несколько лет провел в Неаполе. Там он всерьез зафанател от «Наполи» (и лично от Марадоны). Но осесть рядом с любимым клубом не получилось – по работе пришлось уехать в Германию, где он и встретил жену.

В Германии у Демме-старшего родился сын, которого он назвал в честь Марадоны, – Диего. Его жена не особо сопротивлялась при выборе имени сына, правда, по данным RBLive, она предлагала имя Фабио (в честь Фабио Канаварро), но вариант быстро отпал.