Отец немца Демме из Неаполя и назвал сына в честь Марадоны. Угадай, куда он перешел?
«Наполи» активно начинает трансферную кампанию – договорился по трансферу опорного полузащитника «Лейпцига» Диего Демме. Суть в том, что переезд Демме в Италию – ожидаемое событие. Переход Демме в «Неаполе» – исполнение мечты его отца.
Демме-старший родом из Калабрии (регион с юго-запада Италии), он несколько лет провел в Неаполе. Там он всерьез зафанател от «Наполи» (и лично от Марадоны). Но осесть рядом с любимым клубом не получилось – по работе пришлось уехать в Германию, где он и встретил жену.
В Германии у Демме-старшего родился сын, которого он назвал в честь Марадоны, – Диего. Его жена не особо сопротивлялась при выборе имени сына, правда, по данным RBLive, она предлагала имя Фабио (в честь Фабио Канаварро), но вариант быстро отпал.
Неаполь притягивает Диего Демме с раннего возраста. В различных интервью Демме рассказывал, что в детстве папа показывал ему нарезку с финтами и голами Марадоны, они вместе смотрели матчи «Наполи» в чемпионате Италии и еврокубках, покупали майки команды. Диего вместе с родителями часто ездил на каникулы в Италию и останавливался у родственников в Неаполе.
Демме много раз отмечал – он мечтает о карьере в Серии А. Cвоим кумиром он называл Дженарро Гаттузо: «Я с детства наблюдал за Гаттузо. Мне нравится его стиль, его уверенная и жесткая манера игры. В некотором роде я подражаю ему». Какая удача – с декабря Гаттузо тренирует «Наполи».
Официально клубы еще не объявили о трансфере. Но Демме уже прибыл в Неаполь для подписания бумаг и медосмотра.
Что еще нужно знать о Демме:
- Демме следит за своим телом. Он, например, отказался от мяса для ускоренного восстановления мышц. Некоторую зелень он даже выращивает в домашних условиях (пшеничная трава, кресс-салат).
- У Демме уже было предложение из Италии – от «Фиорентины». Но отказал ей, потому что не хотел в Италии никуда, кроме «Наполи».
- Демме приезжал в Неаполь на Новый год. Но никто особо не придал этой поездке значения.
- Демме подписан на «Наполи» в инстаграме (как и положено болельщику команды), ответной подписки пока нет.
- У Демме есть собственный фан-клуб в Неаполе. Основатель – его отец.