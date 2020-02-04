Диего Демме

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Демме – второй футболист с именем Диего, забивавший за «Наполи» в Серии А
#Диего Демме
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Отец немца Демме из Неаполя и назвал сына в честь Марадоны. Угадай, куда он перешел?
#Диего Демме
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