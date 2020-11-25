Диего Марадона умер от сердечного приступа

CNN Brazil пишет, что умер Диего Марадона. Clarin добавляет подробности: Марадона скончался в своем доме от сердечного приступа.

Марадона восстанавливался после операции на мозге. Ее провели 12 ноября. Выздоровление Марадоны осложнялось последствиями от алкоголя. Еще в больнице у него наблюдались эйфория и учащенное сердцебиение.

Марадоне было 60 лет. В 1986 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Главный клуб в карьере Марадоны – «Наполи». Там он становился чемпионом Италии и побеждал в Кубке УЕФА.