Марадона перенес операцию на мозге. У больницы пела толпа фанатов

Известно, что Марадона последнее время был в очень плохом настроении – не хотел ни есть, ни разговаривать. Луке рассказал, что он сильно скучал по родителям – юбилей как раз был поводом вскрыть старые раны. Отец Марадоны умер пять лет назад, мама – за четыре года до этого.

Раньше он еще и пребывал в самоизоляции из-за симптомов коронавируса у своего телохранителя, однако результаты были отрицательными. В день юбилея Марадона последний раз появился публично – на матче тренируемой им команды «Химнасия». Марадона передвигался с большим трудом и почти не мог говорить. Луке далеко не сразу уговорил его провериться.

Команда победила 3:0, но он покинул матч, даже не дождавшись конца первого тайма.