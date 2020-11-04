Марадона перенес операцию на мозге. У больницы пела толпа фанатов
30 октября Диего Марадона отметил 60-летие, а через несколько дней перенес операцию. Как развивались события:
- Врач Марадоны Леопольдо Луке рассказывал, что у его пациента нет больших проблем со здоровьем, а приезд в клинику был не в срочном порядке.
- Но по результатам томографии, у Марадоны была диагностирована субдуральная гематома.
- Операция длилась примерно полтора часа и прошла успешно. Луке заявил, что отек снят.
- Марадона хорошо перенес операцию.
- Предполагается, что вернуться к работе Марадона сможет через месяц.
В Аргентине к операции Марадоны – повышенное внимание. Известно, что перед клиникой собралось примерно 50 фанатов, которые скандировали его имя. Собирались они и с плакатами в больнице.
Что такое субдуральная гематома
- Она возникает между твердой и паутинной мозговыми оболочками.
- Гематома может нарастать и привести к летальному исходу, поэтому должна быть удалена своевременно.
- Люди более подвержены ей в детском и пожилом возрасте. Один из факторов – алкоголизм.
- Луке предполагал, что травма могла быть получена в результате несчастного случая, но Марадона сказал, что ничего подобного не помнит.
Что могло повлиять
Алкоголь – как одна из возможных причин, хотя зависимость у Марадоны была и от наркотиков. В 1990-х он трижды за шесть лет проваливал тест на наркотики, главный скандал был на ЧМ-1994 с его исключением из турнира и быстрым вылетом Аргентины в плей-офф. В 2000-х была операция на желудке, гепатит, позже Марадона заявлял, что давно бросил наркотики, но алкоголизм он так и не победил.
Известно, что Марадона последнее время был в очень плохом настроении – не хотел ни есть, ни разговаривать. Луке рассказал, что он сильно скучал по родителям – юбилей как раз был поводом вскрыть старые раны. Отец Марадоны умер пять лет назад, мама – за четыре года до этого.
Раньше он еще и пребывал в самоизоляции из-за симптомов коронавируса у своего телохранителя, однако результаты были отрицательными. В день юбилея Марадона последний раз появился публично – на матче тренируемой им команды «Химнасия». Марадона передвигался с большим трудом и почти не мог говорить. Луке далеко не сразу уговорил его провериться.
Команда победила 3:0, но он покинул матч, даже не дождавшись конца первого тайма.
Кто может объяснить причину
Два года назад Марадона расстался с Росио Оливой после шестилетних отношений. Олива ответила тем, кто считает, что из-за этого у Марадоны развилась депрессия: «Кто-то уже начинает рассуждать, что Диего скучает по Росио, ведь кто-то же должен отплатить за это. Но ко мне это не имеет никакого отношения».
Олива уверена: «Вы можете продержать его в клинике, напичкать витаминами, но это не выход. Он принимает снотворное, но проблема в алкоголе. Он все так же пьет. Кто скажет, что он не пьет – лжец. У него зависимость».
«Он – сложный пациент, – считает Луке. – Трудно поддается лечению, потому что не так послушен, как другие. С другими проще. Так что если он здесь, то это потому, что сам хотел приехать».
А люди по-прежнему любят Марадону и едут за ним.