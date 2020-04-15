Ого: оказывается, Райолу можно уволить – это сделал Инсинье из любви к «Наполи»

В 2018 году Мино Райола стал агентом Лоренцо Инсинье из «Наполи». Почти весь 2017-й он заманивал Инсинье к себе и в итоге уломал – ради партнерства с Райолой Исинье разорвал отношения с агентством DOA. После этого DOA даже подало на Инсинье в суд за нарушение контрактных обязательств.

В конце 2018-го Инсинье говорил о желании продлить контракт с «Наполи»: «Я всегда подчеркивал: этот клуб – моя мечта. Я хочу играть здесь всю жизнь. «Наполи» сделал меня таким, каким вы знаете. И я помогал клубу в сложные времена. Думаю, это союз на всю жизнь».

Но за 2 года в плане продления контракта ничего не изменилось. Итальянские СМИ постепенно вбрасывали новости о желании Инсинье подписать с «Наполи» новое соглашение. Говорил президент Де Лаурентис: «Лоренцо – отличный игрок. Он предан клубу. И мы готовы подписать с ним новый долгосрочный контракт».

А еще говорил Райола: «Инсинье – топовый футболист. Я знаю о его желании играть в «Наполи». Но сейчас у меня есть несколько предложений по нему. А моя работа – сделать так, чтобы моему клиенту было лучше. Но посмотрим, как все сложится».