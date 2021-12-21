чемпионат Бельгии

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Футбол
Форвард сборной Ямайки Николсон – игрок «Спартака». В этом сезоне он установил личный рекорд результативности
#Шамар Николсон
Футбол
Все клубы высшей лиги Бельгии проголосовали за создание объединенного чемпионата с Голландией
#Эредивизи
Футбол
Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен возглавил «Антверпен». Через месяц у клуба плей-офф ЛЕ с «Рейнджерс»
#Франк Веркаутерен
Футбол
В «Генте» – четвертый тренер за три месяца
#Гент
Футбол
Компани закончил карьеру футболиста. Он подписал четырехлетний контракт главного тренера с «Андерлехтом»
#Венсан Компани
Футбол
Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился профессионального статуса
#Бельгия
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Игрок пришел на тренировку в форме соперника (это протест за провалившийся трансфер). Охрана не пустила
#Дидье Ламкель Зе
Две штанги и перекладина за пять секунд. Это не фифа, а реальность из чемпионата Бельгии
#Генк
Безумный промах из Бельгии. Игрок «Мехелена» не забил с метра в пустые – споткнулся на мяче и свалился
#Мехелен
Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
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#Ласло Болони
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Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
«Андерлехт» спас Насри от безработицы. Как он благодарит – болеет и игнорирует тренировки из дома
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#Самир Насри
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