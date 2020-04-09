Бельгия
чемпионат Бельгии
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бельгия #чемпионат Бельгии

Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился профессионального статуса

09 апреля 2020, 17:15

У клуба отобрали лицензию из-за долгов перед игроками на общую сумму более миллиона евро. Руководители «Стандарда» уверяли, что расплатятся с футболистами после продажи стадиона, но комиссия по лицензированию в это не поверила.

Клуб уже заявил, что подаст апелляцию. Если она будет отрицательной, команда начнет новый сезон в любительской лиге.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
У кого еще проблемы из-за коронавируса
Помните «Жилину»? Клуб расформировывается из-за коронавируса: нет трансферов – нет денег на жизнь
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бельгия
#чемпионат Бельгии