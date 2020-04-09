Бельгия
чемпионат Бельгии
Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился профессионального статуса
09 апреля 2020, 17:15
У клуба отобрали лицензию из-за долгов перед игроками на общую сумму более миллиона евро. Руководители «Стандарда» уверяли, что расплатятся с футболистами после продажи стадиона, но комиссия по лицензированию в это не поверила.
Клуб уже заявил, что подаст апелляцию. Если она будет отрицательной, команда начнет новый сезон в любительской лиге.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые