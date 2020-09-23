Две штанги и перекладина за пять секунд. Это не фифа, а реальность из чемпионата Бельгии

В матче против «Мехелена» «Генк» провел очень неудачную атаку.

1️⃣ Сначала Пол Онуачу бьет в штангу.

2️⃣ Потом он же добивает головой – перекладина.

3️⃣ Под мяч подстроился Лука Ойен. И снова штанга