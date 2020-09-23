Генк
чемпионат Бельгии
Пол Онуачу
Мехелен
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#Генк #Мехелен #чемпионат Бельгии #Пол Онуачу

Две штанги и перекладина за пять секунд. Это не фифа, а реальность из чемпионата Бельгии

23 сентября, 13:00

В матче против «Мехелена» «Генк» провел очень неудачную атаку.

1️⃣ Сначала Пол Онуачу бьет в штангу.

2️⃣ Потом он же добивает головой – перекладина.

3️⃣ Под мяч подстроился Лука Ойен. И снова штанга 

Во втором тайме Онуачу забил свой второй мяч головой, сделал сальто и стал лучшим игроком матча. А «Генк» выиграл 3:1.

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