Генк
чемпионат Бельгии
Пол Онуачу
Мехелен
Две штанги и перекладина за пять секунд. Это не фифа, а реальность из чемпионата Бельгии
23 сентября, 13:00
В матче против «Мехелена» «Генк» провел очень неудачную атаку.
1️⃣ Сначала Пол Онуачу бьет в штангу.
2️⃣ Потом он же добивает головой – перекладина.
3️⃣ Под мяч подстроился Лука Ойен. И снова штанга
Во втором тайме Онуачу забил свой второй мяч головой, сделал сальто и стал лучшим игроком матча. А «Генк» выиграл 3:1.
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