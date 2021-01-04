Дидье Ламкель Зе
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#Дидье Ламкель Зе #Футбол #Антверпен #Андерлехт #Панатинаикос #чемпионат Бельгии

Игрок пришел на тренировку в форме соперника (это протест за провалившийся трансфер). Охрана не пустила

вчера, 15:01

Журналисты сфотографировали нападающего «Антверпена» Дидье Ламкеля Зе в футболке Янника Болази из «Андерлехта» (сейчас он играет в «Эвертоне»).

Охрана не пустила Зе, потому что она ожидала игроков только первой команды. Зе уже месяц переведен в команду Б.

Он недоволен тем, что клуб не договорился о трансфере с «Панатинаикосом». Греки хотели арендовать Зе с правом выкупа, но «Антверпен» требовал трансфер сразу и в итоге отменил его.

Еще Зе в знак протеста запостил в инстаграме фото, где кто-то пририсовал ему форму «Панатинаикоса».

Инстаграм Ламкеля Зе

Зе хочет вернуться к знакомому тренеру Ласло Белени, который с 2017 по 2020 тренировал «Антверпен», а Зе за два сезона работы с ним забил десять голов.

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