Игрок пришел на тренировку в форме соперника (это протест за провалившийся трансфер). Охрана не пустила

Охрана не пустила Зе, потому что она ожидала игроков только первой команды. Зе уже месяц переведен в команду Б.

Он недоволен тем, что клуб не договорился о трансфере с «Панатинаикосом». Греки хотели арендовать Зе с правом выкупа, но «Антверпен» требовал трансфер сразу и в итоге отменил его.

Еще Зе в знак протеста запостил в инстаграме фото, где кто-то пририсовал ему форму «Панатинаикоса».