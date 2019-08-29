Шоу неудачника из Лиги Европы: полторы минуты праздновал гол, оставил команду в меньшинстве – она вылетела
73-я минута игры «Антверпена» и АЗ. Игрок хозяев Ламкель Зе забивает первый гол в матче и бежит праздновать на трибуны. Радость затягивается, но это объяснимо: первая игра завершилась результативной ничьей. На эту минуту именно «Антверпен» проходит в групповой этап. Команда лучше соперника по статистике, по голам и вообще играет у себя дома.
Радость и забег игрока затягиваются так, что не выдерживает уже судья. В твиттере пишут, что Ламкель Зе праздновал гол полторы минуты. Возможно, немного меньше, но все равно этого хватило для карточки. Она оказалась для него второй. Удаление – тоже второе для «Антверпена» в этом матче. До конца игры еще 15 минут, а команда осталась вдевятером.
Ламкель Зе превращает уход с поля в красивое шоу. Он добегает к центральной линии и показывает трибунам свою футболку. Так делал Лионель Месси еще в 2017-м, тогда же его пародировал и Криштиану Роналду. Ламкель Зе явно насмотрелся на звезд, но футболку показывал именно болельщикам соперника. Хотел, чтобы они его запомнили.
На тот момент он еще остается героем бельгийских трибун. Ламкель Зе уходит с поля под восторженные крики фанатов.
Итог понятен и без перевода. Ламкель Зе явно не думал, что матч дойдет до дополнительного времени и закончится вот так: