Шоу неудачника из Лиги Европы: полторы минуты праздновал гол, оставил команду в меньшинстве – она вылетела

73-я минута игры «Антверпена» и АЗ. Игрок хозяев Ламкель Зе забивает первый гол в матче и бежит праздновать на трибуны. Радость затягивается, но это объяснимо: первая игра завершилась результативной ничьей. На эту минуту именно «Антверпен» проходит в групповой этап. Команда лучше соперника по статистике, по голам и вообще играет у себя дома.

Радость и забег игрока затягиваются так, что не выдерживает уже судья. В твиттере пишут, что Ламкель Зе праздновал гол полторы минуты. Возможно, немного меньше, но все равно этого хватило для карточки. Она оказалась для него второй. Удаление – тоже второе для «Антверпена» в этом матче. До конца игры еще 15 минут, а команда осталась вдевятером.