Франк Веркаутерен
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Антверпен
Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен возглавил «Антверпен». Через месяц у клуба плей-офф ЛЕ с «Рейнджерс»
3 часа назад
Франк Веркаутерен – новый тренер «Антверпена». Он сменил на этом посту хорвата Ивана Леко, который возглавил китайский «Шанхай СИПГ».
- Леко вывел «Антверпен» из группы Лиги Европы, где играли «Тоттенхэм», ЛАСК и «Лудогорец».
- Сейчас команда идет пятой в чемпионате Бельгии. В декабре у нее было четыре поражения подряд во всех турнирах. Впереди – матчи против «Рейнджерс» в плей-офф Лиги Европы.
- Последним клубом Веркаутерена был «Андерлехт». В середине 2010-х он тренировал «Крылья Советов», которые вывел из ФНЛ в РПЛ.
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