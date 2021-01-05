Франк Веркаутерен
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#Франк Веркаутерен #Футбол #Антверпен #чемпионат Бельгии

Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен возглавил «Антверпен». Через месяц у клуба плей-офф ЛЕ с «Рейнджерс»

3 часа назад

Франк Веркаутерен – новый тренер «Антверпена». Он сменил на этом посту хорвата Ивана Леко, который возглавил китайский «Шанхай СИПГ».

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