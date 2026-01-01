Франк Веркаутерен

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Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен возглавил «Антверпен». Через месяц у клуба плей-офф ЛЕ с «Рейнджерс»
#Франк Веркаутерен
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