чемпионат Бельгии

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Игрок пришел на тренировку в форме соперника (это протест за провалившийся трансфер). Охрана не пустила
#Дидье Ламкель Зе
Две штанги и перекладина за пять секунд. Это не фифа, а реальность из чемпионата Бельгии
#Генк
Безумный промах из Бельгии. Игрок «Мехелена» не забил с метра в пустые – споткнулся на мяче и свалился
#Мехелен
Первый взрослый тренер Роналду – румын. Сменил 13 клубов, бросал бутылку в болбоя, выучил четыре языка
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#Ласло Болони
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Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
«Андерлехт» спас Насри от безработицы. Как он благодарит – болеет и игнорирует тренировки из дома
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#Самир Насри
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Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен