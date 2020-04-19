«Андерлехт» спас Насри от безработицы. Как он благодарит – болеет и игнорирует тренировки из дома
Прошлым летом Самир Насри неожиданно оказался в «Андерлехте». Там же появился и Венсан Компани, который некоторое время играл две роли: капитана и основного защитника; играющего тренера. Именно он, по данным бельгийских журналистов, стал причиной появления Насри в Бельгии.
Еще полтора года назад казалось: репутация Насри полностью уничтожена. Его обвинили в употреблении допинга (и дисквалифицировали на 18 месяцев), из-за этого он потерял контракт с «Антальяспором». Сам же Насри говорил: «Была вероятность, что меня дисквалифицируют на четыре года. Казалось, что карьера закончена. Счастлив получить новый шанс в «Вест Хэме».
Для Насри вариант с «Андерлехтом» казался чуть не самым идеальным: в «Вест Хэме» он особо не заблистал, предложений не было (об этом он сам сказал). Компани же уговорил его: а) Сказал, что в «Андерлехте» он сыграет ключевую роль в игре заново строящейся команды (сейчас лидеры – молодые игроки); б) Пообещал, что Насри будет капитаном.
«Для меня это важное событие. Компани и «Андерлехт» практически спасли меня. Это самый лучший вариант. Я обещаю сделать все, чтобы хотя бы немного приблизиться к своей самой лучшей форме».
Насри хватило на 9 матчей. Почти за 9 месяцев он забил всего два гола. Картину испортили травмы. Сначала он повредил подколенное сухожилие – лечился три месяца. Последние матчи «Андерлехта» он пропустил из-за разрыва мышцы.
Сейчас, когда все лиги приостановлены, Насри отправился в ОАЭ. «Андерлехт» распорядился: в то время, когда игроки самостоятельно тренируются дома, они должны отправлять выполненную программу и важнейшие данные (вес и т.д.) тренерскому штабу.
Насри – единственный игрок, который не выполняет это указание. По данным французского Le Figaro (ссылается на бельгийские СМИ), Насри не выходит на связь с тренерами с конца марта. Кроме того, он полностью изолировался от одноклубников – не отвечает на их сообщения в мессенджерах и соцсетях.
Контракт Насри с «Андерлехтом» действует до следующего сезона. В «Андерлехте» взбешены таким отношением к клубу и работе – ни о каком продлении соглашения никто не говорит.