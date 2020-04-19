Сезон Шюррле в «Спартаке» – это 2 гола и 6,5 млн евро на контракт

31 июля – Андре Шюррле стал футболистом «Спартака». «Бизнес Online» писал: за сезон в России Шюррле заработает 2,3 миллиона евро. Плюс 1,2 миллиона он получит в качестве бонусов, еще 3 – в качестве подъемных.

2 августа – Шюррле сказал: « Знаю, что «Спартак» — большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат . Я правда с нетерпением жду начала этого приключения».

С момента того интервью прошло почти 9 месяцев. У него было неплохое начало (голы «Ахмату» и «Туну»; ассисты в тех же матчах и в матче с ЦСКА). Потом – спад. В последний раз Шюррле забивал за «Спартак» 15 августа. Дальше в его исполнении не было голевых действий.

Зато у Шюррле были болезни и повреждения. Из-за бронхита он пропустил 20 дней (3 игры «Спартака»), после травмы лодыжки он мучается до сих пор (Transfermarkt говорит, что окончательно восстановится 1 мая).

На время, пока РПЛ (как и почти все футбольные лиги) приостановлена из-за коронавируса, Шюррле в Германии. Bild пишет, что в Россию он уже не вернется. Издание также сделало интервью с Томасом Цорном по этой теме:

«Все верно. Мы договорились с Андре, что не задействуем опцию выкупа. Но он – прекрасный футболист, который помог нашей молодежи опытом».