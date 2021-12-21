чемпионат Бельгии

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Футбол
Форвард сборной Ямайки Николсон – игрок «Спартака». В этом сезоне он установил личный рекорд результативности
#Шамар Николсон
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Футбол
Все клубы высшей лиги Бельгии проголосовали за создание объединенного чемпионата с Голландией
#Эредивизи
Футбол
Экс-тренер «Крыльев» Веркаутерен возглавил «Антверпен». Через месяц у клуба плей-офф ЛЕ с «Рейнджерс»
#Франк Веркаутерен
Футбол
В «Генте» – четвертый тренер за три месяца
#Гент
Футбол
Компани закончил карьеру футболиста. Он подписал четырехлетний контракт главного тренера с «Андерлехтом»
#Венсан Компани
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Футбол
Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился профессионального статуса
#Бельгия
Футбол
Бельгия первой в Европе завершила футбольный чемпионат. Окончательное решение утвердят 15 апреля
#чемпионат Бельгии