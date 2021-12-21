Шамар Николсон
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Спартак
чемпионат Бельгии
Шарлеруа
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#Шамар Николсон #РПЛ #Спартак #чемпионат Бельгии #Шарлеруа

Форвард сборной Ямайки Николсон – игрок «Спартака». В этом сезоне он установил личный рекорд результативности

вчера, 23:20

«Спартак» подписал контракт с форвардом из «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.

Главные факты:

  • Николсону 24 года. Он попал в Европу в 2017 году.
  • Играл за «Шарлеруа» больше двух сезонов. До этого выступал за «Домжале».
  • Transfermarkt оценивает Николсона в 3 миллиона евро.
  • Николсон сыграл 29 матчей за сборную Ямайки. Результативность – 10 голов и 6 ассистов.

В этом сезоне Николсон провел 17 матчей в чемпионате Бельгии. В них он забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Это лучшие показатели в его карьере.

Лука Каттани стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «ПСЖ», «Палермо» и «Челси»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Спартака»
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kuiou54
час назад
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#Шарлеруа