Шамар Николсон
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Форвард сборной Ямайки Николсон – игрок «Спартака». В этом сезоне он установил личный рекорд результативности
вчера, 23:20
«Спартак» подписал контракт с форвардом из «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.
Главные факты:
- Николсону 24 года. Он попал в Европу в 2017 году.
- Играл за «Шарлеруа» больше двух сезонов. До этого выступал за «Домжале».
- Transfermarkt оценивает Николсона в 3 миллиона евро.
- Николсон сыграл 29 матчей за сборную Ямайки. Результативность – 10 голов и 6 ассистов.
В этом сезоне Николсон провел 17 матчей в чемпионате Бельгии. В них он забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Это лучшие показатели в его карьере.
Лука Каттани стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «ПСЖ», «Палермо» и «Челси»
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