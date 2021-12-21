Спартак
РПЛ
Лука Каттани
Лука Каттани стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «ПСЖ», «Палермо» и «Челси»
54 минуты назад
«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Лука Каттани перешел в клуб из «ПСЖ», где он возглавлял скаутский отдел в течение последних пяти сезонов.
Также он работал в скаутском отделе «Челси» и был спортивным директором в итальянских «Палермо» и «Новаре».
- Последним спортивным директором «Спартака» был Дмитрий Попов. Он ушел из клуба в начале августа на фоне разногласий в команде.
- Это второе изменение в администрации «Спартака» во время зимней паузы. На прошлой неделе клуб объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером.
- За первую половину сезона «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате он занимает девятое место.
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Комментарии (1)
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30 минут назад
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На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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