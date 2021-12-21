Лука Каттани стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «ПСЖ», «Палермо» и «Челси»

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Лука Каттани перешел в клуб из «ПСЖ», где он возглавлял скаутский отдел в течение последних пяти сезонов.

Также он работал в скаутском отделе «Челси» и был спортивным директором в итальянских «Палермо» и «Новаре».