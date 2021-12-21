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Лука Каттани
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#Спартак #РПЛ #Лука Каттани

Лука Каттани стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «ПСЖ», «Палермо» и «Челси»

54 минуты назад

Лука Каттани

«Спартак»

«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Лука Каттани перешел в клуб из «ПСЖ», где он возглавлял скаутский отдел в течение последних пяти сезонов.

Также он работал в скаутском отделе «Челси» и был спортивным директором в итальянских «Палермо» и «Новаре».

  • Последним спортивным директором «Спартака» был Дмитрий Попов. Он ушел из клуба в начале августа на фоне разногласий в команде.
  • Это второе изменение в администрации «Спартака» во время зимней паузы. На прошлой неделе клуб объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером.
  • За первую половину сезона «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. В чемпионате он занимает девятое место.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спартак»
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Комментарии (1)
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yyug567
30 минут назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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