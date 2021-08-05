В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы

«Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Главная новость никак не связана с результатом матча. Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов публично пообещал написать заявление об уходе из клуба 5 августа. И сделал это через «Спорт-Экспресс» – в перерыве матча поговорил с Игорем Рабинером.

Мы подробно рассказывали о словах Попова в отдельной новости. Главные выводы из этой публикации «СЭ»:

📢 Попов – инициатор этого разговора. Во время матча он увидел Рабинера в ложе прессы. Сам подозвал его и сообщил об уходе из клуба.

📢 «Последней каплей» Попов называет ситуацию с покупкой защитника Гонсало Монтиэля. Его одобрил Витория, но в день матча с «Бенфикой» отклонил Федун.

📢 Попов рассказал, что Федун при отказе от трансфера опирался на мнение Доменико Тедеско. Напоминаем: Тедеско уже не работает в «Спартаке». Там тренирует Витория.

📢 Попов говорит, что не хочет быть терпилой. Еще важное: «Я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба».