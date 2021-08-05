В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
«Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Главная новость никак не связана с результатом матча. Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов публично пообещал написать заявление об уходе из клуба 5 августа. И сделал это через «Спорт-Экспресс» – в перерыве матча поговорил с Игорем Рабинером.
Мы подробно рассказывали о словах Попова в отдельной новости. Главные выводы из этой публикации «СЭ»:
📢 Попов – инициатор этого разговора. Во время матча он увидел Рабинера в ложе прессы. Сам подозвал его и сообщил об уходе из клуба.
📢 «Последней каплей» Попов называет ситуацию с покупкой защитника Гонсало Монтиэля. Его одобрил Витория, но в день матча с «Бенфикой» отклонил Федун.
📢 Попов рассказал, что Федун при отказе от трансфера опирался на мнение Доменико Тедеско. Напоминаем: Тедеско уже не работает в «Спартаке». Там тренирует Витория.
📢 Попов говорит, что не хочет быть терпилой. Еще важное: «Я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба».
На это заявление Дмитрия Попова уже отреагировал сам владелец «Спартака» Леонид Федун. Часть его высказывания: «Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним». Его брат Андрей Федун отреагировал еще ярче: «Выпил, наверное».
Попов работает в «Спартаке» с конца ноября 2020 года. Он работал в клубе и раньше, но покидал его в 2016 году. Сразу после его возвращения ушел Шамиль Газизов, хотя у них с Поповым формально были разные должности. В этом наборе фактов и цитат очень легко запутаться. Поэтому ниже – краткие ответы на главные вопросы по ситуации с этим странным уходом.
Чем Дмитрий Попов занимался в «Спартаке»?
Его новые функции в клубе прояснял бывший глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов (он тоже уже ушел). Фетисов говорил: «Дмитрий Попов отвечает за трансферную политику клуба и выстраивание эффективной вертикали между академией, «Спартаком-2» и основной командой».
Уже при нем в клуб пришел Йоррит Хендрикс из ПСВ. Он появился в команде в январе, но за все время вышел в стартовом составе только три раза. Один из них – в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Мы подробно объясняли в отдельном материале, почему именно в этой игре появление Хендрикса выглядит логичным.
Дмитрий Попов занимался и вопросом смены тренера. Тедеско заранее объявил об уходе из «Спартака», поэтому Попов искал ему замену. Руй Витория – его кандидат. Хотя сам Попов объяснял, что Витория шел в списке кандидатов только под третьим номером. Но тут же добавлял слова о собственной ответственности за его приход.
Как Попов уходил из «Спартака» в прошлый раз?
Мы писали о нем в отдельном материале. Известно, что ранее у Попова был конфликт с Валерием Карпиным. Они не разговаривали друг с другом полтора года. Попов проработал в клубе дольше него. Когда сам уходил из клуба, Леонид Федун отказался комментировать причины. Но «Спартак» на сайте провожал Попова с благодарностью за качественные трансферы.
В руководстве «Спартака» постоянно происходят изменения. За пять лет клуб сменил четырех гендиректоров. Были и другие изменения, о которых можно почитать тут. В новом сезоне их стало еще больше. Сейчас гендиректором в «Спартаке» работает Евгений Мележиков. Он уже высказался об уходе Попова – сказал, что в клубе нет места слабым.
Почему так важен трансфер, о котором говорит Попов?
Дело в позиции. «Спартак» еще с прошлого сезона ищет правого защитника. На эту позицию пришел Мозес, но сейчас он играет ближе к атаке. Единственным оптимальным выбором на роль правого защитника остается Николай Рассказов. Он отыграл прошлый сезон в аренде, но сейчас выходит в основе на каждый матч «Спартака». Сыграл и против «Бенфики».
Монтиэль – обладатель Кубка Америки-2021. Он играл на турнире в составе сборной Аргентины. Transfermarkt оценивает Монтиэля в 17 миллионов евро. На это указывает и Попов. В интервью «СЭ» он сказал, что в перспективе трансфер можно было осуществить за 10 миллионов евро. Такая сумма не устроила Леонида Федуна.
О каких публичных унижениях он говорит?
В сезоне-2020/21 Зарема Салихова была в совете директоров «Спартака». Еще она вела внутренние клубные дела. Одним из них было возвращение в клуб Дмитрия Попова. Уже летом она вышла из совета директоров – и Попов оказался первым пострадавшим. Она рассказывала, что Попов не предоставлял стратегию развития команды.
Отдельные наезды были в телеграм-канале Заремы Салиховой. Вот только несколько цитат из него:
1) «Попов и Фетисов не существуют как личности для меня. «Вампиры» одним словом».
2) Да, давайте, все дружно скажем: «Ларссон, вали из «Спартака»! И поверьте, Попов его продаст на следующий же день».
3) «Теперь «Спартак» – это Мележиков, Фетисов и Попов, при этом у клуба до сих пор нет ни спортивной, ни общебизнесовой стратегии».
4) «Дмитрий Попов ему не звонил, а звонки представителя Фонсеки сбрасывал и не перезванивал. Я считаю такое поведение спортивного директора неприемлемым».
5) «Литвинов все-таки записан к защитникам. Почему же Попов рассказывал, что он – опорник, его ДТ неправильно использует».
Дмитрий Попов обещает, что создаст собственный телеграм-канал. Там расскажет всю правду и ответит на обвинения Заремы. В последних постах Зарема называла Попова вредителем. Делала отсылку к трансферу Хендрикса и даже рассказывала, что Джикия был в планах Попова на продажу. Ее цитата: «Мне пришлось громко уйти из «Спартака», чтобы это пересмотрели».
В интервью «РБ Спорт» Дмитрий Попов так пояснил текущую ситуацию: «Моя цель – не война. Цель – доказать, что все написанное про меня госпожой Салиховой, это наглая ложь. Почему я решил уйти? Да просто это цирк, в котором я не хочу участвовать. Пока не уведомил никого о своем решении».