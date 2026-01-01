Зарема Салихова

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Футбол
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
#Спартак
Футбол
Салихова объявила о выходе из совета директоров «Спартака» спустя три недели. Она не согласна с выбором тренера
#Зарема Салихова
Футбол
Зарема Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака». СМИ считают ее женой владельца клуба
#Зарема Салихова
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«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
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