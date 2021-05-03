Зарема Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака». СМИ считают ее женой владельца клуба

Футбольный «Спартак» объявил об изменении состава совета директоров. В него вошли Юсуф Алекперов и Зарема Салихова, а вышел – Сергей Михайлов.

Алекперов – сын главы «Лукойла», основного спонсора «Спартака».

Салихова – подруга Леонида Федуна, владельца «Спартака». СМИ называют ее женой Федуна и матерью его детей, хотя официально это не подтверждено.

Михайлов – бывший заместитель председателя совета директоров.

Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям. Раньше у нее не было официального статуса в клубе, но она участвовала в политике «Спартака».

Инсайдеры утверждали, что при ее участии клуб назначает людей на ключевые должности. Среди ее кадровых решений – назначение Шамиля Газизова гендиректором летом 2020 года (в декабре 2020-го уволен из клуба).

Инсайдер Нобель Арустамян говорил: «Мне кажется, что де-факто Зарема стала гендиректором «Спартака». И это круто. Если она так увлечена этим проектом, почему ей не стать гендиректором?»

В интервью она высказывала мнение о политике «Спартака», комментировала трансферы и работу клуба. Но конкретно свою роль в «Спартаке» не описывала.

В клубе подтверждали связь Салиховой со «Спартаком», но отказались считать ее участие активным. «Я бы не сказал, что Зарема Равильевна активно участвует в жизни клуба, Уж точно не более того, о чем говорилось ранее - финансовый аудит, проверка решений операционной эффективности», – говорил пиар-директор «Спартака» Антон Фетисов.