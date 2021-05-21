Зарема Салихова
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#Зарема Салихова #РПЛ #Спартак

Салихова объявила о выходе из совета директоров «Спартака» спустя три недели. Она не согласна с выбором тренера

53 минуты назад
  • 3 мая – Зарема Салихова вошла в совет директоров футбольного «Спартака».
  • 21 мая – объявила о выходе.

Причиной она назвала недовольство политикой клуба: «Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба», – сказала Салихова.

Теперь под ее ответственностью остался только фонд «Спартак-детям».

  • Зарема Салихова – подруга Леонида Федуна, владельца «Спартака». СМИназываютее женой Федуна и матерью его детей, хотя официально это не подтверждено.
  • Инсайдеры утверждали, что еще до вхождения в совет директоров она влияла на ключевые назначения в клубе.

После окончания сезона из «Спартака» ушел Доменико Тедеско. Имя нового тренера клуб еще не объявил.

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