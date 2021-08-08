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Дмитрий Попов
Зарема Салихова
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#Спартак #РПЛ #Дмитрий Попов #Леонид Федун #Зарема Салихова

«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал

57 минут назад

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к владельцу клуба Леониду Федуну, в котором призвало удалить телеграм-канал Заремы Салиховой – его супруги.

В мае Салихова вошла в совет директоров «Спартака», но вышла из него после несогласия с кандидатурой нового главного тренера.

В телеграм-канале она комментировала решения руководства «Спартака» и негативно высказывалась о бывшем спортивном директоре Дмитрии Попове.

Главное из ее заявления: 

  • «В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из телеграм-канала».
  • «Я уважаю клуб и болельщиков, вижу реакцию, и считаю, что сейчас это будет единственно правильным решением».
  • «К сожалению, моментально удалить канал оказалось не так просто – поэтому я связалась с технической поддержкой телеграма».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
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