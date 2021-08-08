«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к владельцу клуба Леониду Федуну, в котором призвало удалить телеграм-канал Заремы Салиховой – его супруги.

В мае Салихова вошла в совет директоров «Спартака», но вышла из него после несогласия с кандидатурой нового главного тренера.

В телеграм-канале она комментировала решения руководства «Спартака» и негативно высказывалась о бывшем спортивном директоре Дмитрии Попове.

Главное из ее заявления: