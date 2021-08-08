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Зарема Салихова
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
57 минут назад
Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group обратилось к владельцу клуба Леониду Федуну, в котором призвало удалить телеграм-канал Заремы Салиховой – его супруги.
В мае Салихова вошла в совет директоров «Спартака», но вышла из него после несогласия с кандидатурой нового главного тренера.
В телеграм-канале она комментировала решения руководства «Спартака» и негативно высказывалась о бывшем спортивном директоре Дмитрии Попове.
Главное из ее заявления:
- «В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из телеграм-канала».
- «Я уважаю клуб и болельщиков, вижу реакцию, и считаю, что сейчас это будет единственно правильным решением».
- «К сожалению, моментально удалить канал оказалось не так просто – поэтому я связалась с технической поддержкой телеграма».
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