Дмитрий Попов

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Футбол
«В интересах «Спартака» – скорее потушить информационной пожар». Салихова удалила телеграм-канал
#Спартак
Футбол
«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер». Спортивный директор «Спартака» Попов уходит из клуба
#Дмитрий Попов
Футбол
Газизов ушел из «Спартака». Клуб попрощался с ним гифкой из «Симпсонов»
#Шамиль Газизов
Футбол
Дмитрий Попов назначен спортивным директором «Спартака»
#Дмитрий Попов
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В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
#Дмитрий Попов
Кто такой Дмитрий Попов – новый/старый спортдиректор «Спартака». Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным
#Дмитрий Попов
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