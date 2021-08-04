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#Дмитрий Попов #Лига чемпионов #Спартак #Бенфика

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер». Спортивный директор «Спартака» Попов уходит из клуба

вчера, 22:27

Дмитрий Попов.

Официальный сайт «Спартака»

«Спартак» проиграл «Бенфике» (0:2) в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. «Спорт-Экспресс» опубликовал заявление спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова. В перерыве он общался с Игорем Рабинером.

Попов рассказал о поиске правого защитника для «Спартака» и варианте с аргентинцем Гонсало Монтиэлем. По нему уже были договоренности, но этот вариант не понравился Леониду Федуну. Хотя Руй Витория его одобрил.

Попов сказал, что 5 августа уйдет из «Спартака». Цитаты из его заявления:

🔴 «Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

🔴 «Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему!»

🔴 «При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой».

🔴 «Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба».

На слова Попова уже отреагировал Андрей Федун: «Выпил, наверное». Это брат президента «Спартака» Леонида Федуна. Еще Попов пообещал создать свой телеграм-канал.

Дмитрий Попов стал спортивным «Спартака» в ноябре 2020 года. Он взял на себя ответственность за приход в клуб Руя Витории. Доменико Тедеско завершил работу в «Спартаке» после окончания сезона-2020/21.

Матч завершен
Спартак
Москва
0:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Рафа 50
Жилберто 73
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Источник:
«Спорт-Экспресс»
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