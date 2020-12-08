Шамиль Газизов
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Спартак
Газизов ушел из «Спартака». Клуб попрощался с ним гифкой из «Симпсонов»
08 декабря, 19:13
«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба. Он работал в этой должности с июля 2020 года. До этого Газизов был в «Уфе».
Евгений Мележиков теперь будет руководить офисными подразделениями и инфраструктурой «Спартака».
Спортивный блок возьмет на себя Дмитрий Попов. Недавно он вернулся в клуб на должность спортивного директора.
Перед новостью об уходе Газизова твиттер «Спартака» опубликовал такой пост:
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