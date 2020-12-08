Газизов ушел из «Спартака». Клуб попрощался с ним гифкой из «Симпсонов»

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба. Он работал в этой должности с июля 2020 года. До этого Газизов был в «Уфе».

Евгений Мележиков теперь будет руководить офисными подразделениями и инфраструктурой «Спартака».

Спортивный блок возьмет на себя Дмитрий Попов. Недавно он вернулся в клуб на должность спортивного директора.