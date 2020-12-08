Шамиль Газизов
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Дмитрий Попов
Евгений Мележиков
Спартак
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#Шамиль Газизов #РПЛ #Футбол #Спартак #Дмитрий Попов #Евгений Мележиков

Газизов ушел из «Спартака». Клуб попрощался с ним гифкой из «Симпсонов»

08 декабря, 19:13

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба. Он работал в этой должности с июля 2020 года. До этого Газизов был в «Уфе».

Евгений Мележиков теперь будет руководить офисными подразделениями и инфраструктурой «Спартака».

Спортивный блок возьмет на себя Дмитрий Попов. Недавно он вернулся в клуб на должность спортивного директора.

Перед новостью об уходе Газизова твиттер «Спартака» опубликовал такой пост:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще надо об этом знать
Кто такой Дмитрий Попов – новый/старый спортдиректор «Спартака». Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным
Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»
В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет
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