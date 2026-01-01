Шамиль Газизов

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Футбол
Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на Федуна из-за обещания ему акций. Но клуб договор отрицает
#Шамиль Газизов
Футбол
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
#Шамиль Газизов
Футбол
Газизов ушел из «Спартака». Клуб попрощался с ним гифкой из «Симпсонов»
#Шамиль Газизов
Футбол
«Спартак» – единоличный лидер РПЛ после 12 туров. Клуб продлит контракт с Тедеско
#Спартак
Футбол
Тедеско нет в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»
#Доменико Тедеско
Футбол
Газизов усомнился в словах Юрана о его влиянии на увольнение: «Может, не так интерпретировали?»
#Шамиль Газизов
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Первый матч Газизова против «Спартака» сделали новичок и парень из ФНЛ. Сам он говорил: это рядовая игра – но как же радовался на трибуне!
#Шамиль Газизов
«Зенит» добивает «Спартак» троллинг-видео с отсылками к цитатам Газизова и Кокорина
#Зенит
Почему Газизов ушел из «Спартака» так быстро? С кем он поругался? Причем тут поздний трансфер Мозеса?
#Шамиль Газизов
Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
#Спартак
В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет
#Спартак
Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»
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#Шамиль Газизов
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