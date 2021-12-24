Шамиль Газизов
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Спартак
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#Шамиль Газизов #РПЛ #Спартак #Уфа

Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на Федуна из-за обещания ему акций. Но клуб договор отрицает

3 часа назад

Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», подал в суд на Леонида Федуна – президента клуба. Он потребовал 101 миллион рублей из-за нарушения контракта.

Контекст:

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения он подал на клуб в суд из-за невыплат компенсаций. С тех пор между ними продолжается судебное разбирательство.
  • Сначала суд в Уфе удовлетворил требование Газизова, но потом Верховный суд Башкирии отменил это решение. Газизов пообещал обжаловать его в кассационном суде.

Теперь Газизов подал новый иск. Он утверждает, что Федун при найме дал ему расписку, в которой пообещал акции клуба. «Матч ТВ» пишет, что речь идет о 10% акций.

В клубе заявили, что не заключали договоров с Газизовым и не подписывали опционов. Федун в своем комментарии не отрицает существования расписки, но он не считает ее договором. «Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени».

Суд по делу пройдет 28 января. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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Почему Газизов ушел из «Спартака» так быстро? С кем он поругался? Причем тут поздний трансфер Мозеса?
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Борис Дон
2 часа назад
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