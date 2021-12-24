Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал в суд на Федуна из-за обещания ему акций. Но клуб договор отрицает

Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», подал в суд на Леонида Федуна – президента клуба. Он потребовал 101 миллион рублей из-за нарушения контракта.

Контекст:

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения он подал на клуб в суд из-за невыплат компенсаций. С тех пор между ними продолжается судебное разбирательство.

Сначала суд в Уфе удовлетворил требование Газизова, но потом Верховный суд Башкирии отменил это решение. Газизов пообещал обжаловать его в кассационном суде.

Теперь Газизов подал новый иск. Он утверждает, что Федун при найме дал ему расписку, в которой пообещал акции клуба. «Матч ТВ» пишет, что речь идет о 10% акций.

В клубе заявили, что не заключали договоров с Газизовым и не подписывали опционов. Федун в своем комментарии не отрицает существования расписки, но он не считает ее договором. «Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени».

Суд по делу пройдет 28 января.