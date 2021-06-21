Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко

Президент «Спартака» Леонид Федун стал главным героем интервью Ксении Собчак, не появившись в нем. Зарема Салихова полтора часа отвечала на вопросы, видео доступно на ютуб-канале «Осторожно: Собчак». Что нового мы узнали из этого интервью о Федуне.

📢 Познакомился с ней в Хорватии, когда ей было 18. «Знать не знала, кто такой Федун. Был июнь, нетипичная для Хорватии погода – шесть градусов, ночью выпадает снег. Девушки проходят подготовку к конкурсу [красоты], а он там играл в теннис. Все девушки замерзли, ни у кого не было одежды, рассчитанной в июне на снег.

Он загоняет всех в магазин: «У вас 15 минут, покупайте теплую одежду, кто что унесет, все оплачиваю». А я стояла у входа и думаю: «Вот цирк». У меня была кое-какая теплая одежда. Он говорит мне: «А почему ты не идешь?» Пошел сам, нашел какой-то розовый спортивный костюм на три размера больше ».