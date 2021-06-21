Федун, которого мы не знали: любит силиконовую грудь, «не еврей» и наполовину финн, считал Кононова равным Гончаренко
Президент «Спартака» Леонид Федун стал главным героем интервью Ксении Собчак, не появившись в нем. Зарема Салихова полтора часа отвечала на вопросы, видео доступно на ютуб-канале «Осторожно: Собчак». Что нового мы узнали из этого интервью о Федуне.
📢 Познакомился с ней в Хорватии, когда ей было 18. «Знать не знала, кто такой Федун. Был июнь, нетипичная для Хорватии погода – шесть градусов, ночью выпадает снег. Девушки проходят подготовку к конкурсу [красоты], а он там играл в теннис. Все девушки замерзли, ни у кого не было одежды, рассчитанной в июне на снег.
Он загоняет всех в магазин: «У вас 15 минут, покупайте теплую одежду, кто что унесет, все оплачиваю». А я стояла у входа и думаю: «Вот цирк». У меня была кое-какая теплая одежда. Он говорит мне: «А почему ты не идешь?» Пошел сам, нашел какой-то розовый спортивный костюм на три размера больше».
📢 Разведен ли Федун с женой? «Там сложная история. Он считает, что да».
📢 Женаты ли они с Салиховой? «Нет. Потому что он мне сказал: «Хочешь свадьбы – сделай сиськи». Я сказала: «Нет». Я не делаю никакие инъекции, во мне ни одного грамма ботокса, филлера. У меня свои ногти, зубы, я даже зубы не отбеливаю. Свои волосы. Поэтому мне это, в принципе, и не нужно».
📢 Спровоцировал съемку Салиховой в журнале. «Playboy – это был вызов. У меня школа с медалью, первый университет – красный диплом, сама поступила в МГИМО. Сняться в такой фотосессии было не в моем характере. Можно сказать, он был виноват, меня к этому подтолкнул.
У него до меня всегда было много поклонниц, можно так сказать. Показывает журнал, на девушку, как понимаю, его бывшая, и прям восхищается. А там такой адский силикон. И он: смотри, какая красивая, красивые сиськи, не то что у тебя. Меня это так оскорбило.
Сама отправила свои фотографии, приличные, в Playboy. Меня пригласили на съемку, сделали фотосессию, заплатили тысячу долларов. Прихожу, кладу на стол. Говорю, мне заплатили, а ты своей бабе сам оплачивал. Он напрягся. Через два месяца выходит журнал – у него такой шок. Говорит, потом детям покажу, какая у них мать. Если б он мне журнал не показывал – я бы в жизни туда не пошла».
📢 Федун – не еврей. «Леонид – не еврей, хватит поздравлять его с Ханукой. А он думал, что он еврей. У нас дети все блондины. У него мама блондинка. Есть генетический тест, мы сделали его. Звонит мне: «Зарема, ты знаешь. Я не еврей». У него там генетический код – 50% финн, у него мама – финка, папа с Западной Украины. Ашкинази – ноль ноль ноль ноль два процента. А говорил: «Я все жизнь думал, что у меня бабушка – еврейка».
📢 Из-за него перестала ходить на стадион. Причина – увольнение Эмери. «Сколько дней не разговаривала? Пока Карпин был (смеется). Мне очень нравился этот тренер. Он четвертый раз взял кубок Лиги Европы. Я видела, как он работает. Он требовал очень профессионального отношения футболистов к тренировочному процессу. Но у нас был тогда Дзюба, такой деструктивный парень. Время все расставит на свои места.
Тогда я сказала Леониду: «Если ты уволишь Эмери, я не буду ходить на игры». И я не ходила, пока Карпин был тренером – года два меня не было».
📢 Кононов = Гончаренко. «Когда был Кононов, я говорила: «Пожалуйста, не бери его, он нам не подходит, он же вялый». Он говорит: «Нет, он как Гончаренко». Я говорю: «Он не как Гончаренко». Он говорит: «Тебе Гончаренко нравится?» Я говорю: «Ну типа да, посмотри, он реально мужик, он их всех там в раздевалке дрючит, а этот не сможет». Я говорю: «Он как Гончаренко только потому, что белорус».
📢 Переживания перед дерби. «Если матч с ЦСКА, Леонид как будто в космосе пребывает, так сильно переживает, что глух ко всему миру».