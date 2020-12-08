Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»

Шамиль Газизов покинул пост гендиректора «Спартака». Клуб анонсировал новость гифкой из «Симпсонов»: Эйб Симпсон заходит в бордель, видит за стойкой внука и тут же уходит. Это намек на то, что Газизов работал в «Спартаке» всего пять месяцев. Но потом клуб удалил гифку.