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#Спартак #Футбол #Доменико Тедеско #Шамиль Газизов #Леонид Федун

Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»

08 декабря, 23:20
Дмитрий Проскурин

Шамиль Газизов покинул пост гендиректора «Спартака». Клуб анонсировал новость гифкой из «Симпсонов»: Эйб Симпсон заходит в бордель, видит за стойкой внука и тут же уходит. Это намек на то, что Газизов работал в «Спартаке» всего пять месяцев. Но потом клуб удалил гифку.

Взамен мы нашли в «Симпсонах» другие моменты, которые «Спартак» возьмет для событий 2020 года. 

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Шюррле грустит в Москве.

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Газизов верит, что Мозес сделает «Спартак» чемпионом.

Газизов уходит из клуба. «Спартак» публикует гифку из «Симпсонов», а потом удаляет. 

На все безумие актер Дмитрий Назаров реагирует новым стихом.

Зато «Спартак» покоряет тикток, занимая третье место в мире среди клубов.

А в «Спартаке» так ничего и не меняется.

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