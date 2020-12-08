Еще 15 гифок из «Симпсонов», которые опишут год «Спартака»
Шамиль Газизов покинул пост гендиректора «Спартака». Клуб анонсировал новость гифкой из «Симпсонов»: Эйб Симпсон заходит в бордель, видит за стойкой внука и тут же уходит. Это намек на то, что Газизов работал в «Спартаке» всего пять месяцев. Но потом клуб удалил гифку.
Взамен мы нашли в «Симпсонах» другие моменты, которые «Спартак» возьмет для событий 2020 года.
Тедеско проводит первую тренировку после карантина.
Шюррле грустит в Москве.
«Спартак» подписал Остона Урунова.
Наиль Умяров – игрок основы.
Кокорин пытается перейти в «Рому».
Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата»
Тедеско на пресс-конференции после проигрыша ЦСКА.
Все обсуждают, что «Спартаком» на самом деле рулит некая Зарема.
Фанаты «Спартака» не понимают, кто рулит клубом: Федун, Зарема или Газизов
Газизов верит, что Мозес сделает «Спартак» чемпионом.
Газизов уходит из клуба. «Спартак» публикует гифку из «Симпсонов», а потом удаляет.
На все безумие актер Дмитрий Назаров реагирует новым стихом.
Зато «Спартак» покоряет тикток, занимая третье место в мире среди клубов.
А в «Спартаке» так ничего и не меняется.