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Александр Кокорин
№91
Нападающий
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 марта 1991 (29) лет
Рост
183
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый
#РПЛ
12 марта, 14:08
Рэп, MDK, православие и «Подслушано в кальянной». На какие паблики вк подписаны русские футболисты
#Россия
14 июля, 07:40
Кокорин и Песков носят «противовирусные бейджи». Аккуратнее: их эффективность не доказана
#Александр Кокорин
09 апреля, 14:46
Как изменился мир без голов Кокорина
#Александр Кокорин
02 марта, 00:49
Первый матч Кокорина – детальный разбор
#Александр Кокорин
01 марта, 20:56
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ
22 февраля, 13:31
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля, 17:49
У нас есть всего один вопрос к «Зениту»
#Александр Кокорин
29 января, 20:55
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