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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Локомотив #Деян Ловрен #ЦСКА #Александр Кокорин #Ростов #Ведран Чорлука

Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза

08 августа, 14:34

В РПЛ стартует новый сезон. С прошло всего две с половиной недели, а в русском произошла масса интересных вещей. И мы о них писали.

1. «Химки» со скандалом влетели в Премьер-лигу. Сначала внезапно уволили Юрана, потом появились слухи о связи со «Спартаком».

«Химки» опровергают и подтверждают уход Юрана, а он обвиняет в отставке «Спартак». Что опять происходит?

На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история

официальный сайт «Спартака»

2. «Спартак» активизировался на трансферном рынке. Сначала подписали Кокорина (как свободного агента), потом – Урунова.

Кокорин выигрывает турниры по CS:GO и соревнуется с Неймаром по владению оружием

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)

Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова

Кто такой Урунов – новичок «Спартака», который зимой стоил 200 тысяч, а сейчас – уже миллионы

Есть и такая версия:

«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»

3. Еще один громкий трансфер: Деян Ловрен перешел в «Зенит».

Ловрен – это опасно

Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу

официальный сайт «Зенита»

4. Азмун и Дзюба получили «Золотую бутсу». Да-да, оба и сразу.

РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем

Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙

5. А «Локо» все еще чудит.

То с трансферами:

Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается

То в Суперкубке:

Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?

То со своими собственными игроками (Медведева отправили в «Казанку»):

Самая грустная карьера – у вратаря Медведева. Он побил рекорд по сухой серии, ушел в «Локо» за €4 млн. И пропал на три года

То в твиттере. Правда, все дело в крупнейшей хакерской атаке в истории твиттера:

Твиттер «Локо» молчит больше недели. Это случайный бан из-за крупнейшего взлома в истории

официальный сайт «Локомотива»

6. Наконец-то клубы РПЛ креативят. Где-то получается удачно, где-то – нет.

«Ростов» спародировал фильм «Джентльмены», представляя форму. В роли Тренера – Карпин

ЦСКА выпустил шоу с куклами. Там стыдные шутки

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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