Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза
В РПЛ стартует новый сезон. С прошло всего две с половиной недели, а в русском произошла масса интересных вещей. И мы о них писали.
1. «Химки» со скандалом влетели в Премьер-лигу. Сначала внезапно уволили Юрана, потом появились слухи о связи со «Спартаком».
«Химки» опровергают и подтверждают уход Юрана, а он обвиняет в отставке «Спартак». Что опять происходит?
На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история
2. «Спартак» активизировался на трансферном рынке. Сначала подписали Кокорина (как свободного агента), потом – Урунова.
Кокорин выигрывает турниры по CS:GO и соревнуется с Неймаром по владению оружием
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)
Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова
Кто такой Урунов – новичок «Спартака», который зимой стоил 200 тысяч, а сейчас – уже миллионы
Есть и такая версия:
«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»
3. Еще один громкий трансфер: Деян Ловрен перешел в «Зенит».
Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу
4. Азмун и Дзюба получили «Золотую бутсу». Да-да, оба и сразу.
РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем
Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙
5. А «Локо» все еще чудит.
То с трансферами:
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
То в Суперкубке:
Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?
То со своими собственными игроками (Медведева отправили в «Казанку»):
Самая грустная карьера – у вратаря Медведева. Он побил рекорд по сухой серии, ушел в «Локо» за €4 млн. И пропал на три года
То в твиттере. Правда, все дело в крупнейшей хакерской атаке в истории твиттера:
Твиттер «Локо» молчит больше недели. Это случайный бан из-за крупнейшего взлома в истории
6. Наконец-то клубы РПЛ креативят. Где-то получается удачно, где-то – нет.
«Ростов» спародировал фильм «Джентльмены», представляя форму. В роли Тренера – Карпин