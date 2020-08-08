Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза

2. «Спартак» активизировался на трансферном рынке. Сначала подписали Кокорина (как свободного агента), потом – Урунова.

Кокорин выигрывает турниры по CS:GO и соревнуется с Неймаром по владению оружием

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Кокорин дружит с Соболевым. Продал ему Porshe и посвятил новое празднование (раньше сосал палец, но бросил после тюрьмы)

Кокорин в «Спартаке» – это же копия трансфера Широкова

Кто такой Урунов – новичок «Спартака», который зимой стоил 200 тысяч, а сейчас – уже миллионы

Есть и такая версия:

«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»

3. Еще один громкий трансфер: Деян Ловрен перешел в «Зенит».

Ловрен – это опасно

Ловрен позвонил Салаху из Петербурга: рассказал о встрече с медведем и захвалил новую прическу