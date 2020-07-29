Самая грустная карьера – у вратаря Медведева. Он побил рекорд по сухой серии, ушел в «Локо» за €4 млн. И пропал на три года

Рекорд по минутам без голов – главное (и единственное) достижение в карьере Медведева

До сезона-2016/17 Никиту Медведева никто не знал. 21 февраля 2016 года он бесплатно перешел из ижевского «Зенита» в «Ростов». Тогда сразу попал на скамейку «Ростова», но даже не рассматривался на роль основного вратаря. Все изменилось в ноябре 2016-го: Медведев стал первым номером «Ростова» и провел все матчи до конца сезона.

16 мая 2017 года – главная дата того сезона. Рекордная сухая серия Медведева в РПЛ остановилась на цифре в 1034 минуты. Если не учитывать добавленное время, Медведев не пропускал 988 минут. Все это при любых раскладах лучше, чем у прошлого рекордсмена. Руслан Нигматуллин в 1999 году продержался 939 минут.

Что думает о достижении Медведева сам Нигматуллин: «Если сравнивать мою сухую серию с серией Никиты Медведева, то все достаточно субъективно. Я в своей серии отбил три пенальти, а Медведеву не били ни одного. Но моя серия побита, значит, она была хуже. При всем уважении к Медведеву, его серия стала стечением обстоятельств».