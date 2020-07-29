Никита Медведев
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#Никита Медведев #Футбол #РПЛ #Локомотив #Ростов

Самая грустная карьера – у вратаря Медведева. Он побил рекорд по сухой серии, ушел в «Локо» за €4 млн. И пропал на три года

29 июля, 19:15
Александр Плеханов

Никита Медведев получает награду в «Ростове». Клуб назвал его открытием сезона. С командой он играл еще и в еврокубках – дважды против «МЮ».

твиттер «Ростова»

Рекорд по минутам без голов – главное (и единственное) достижение в карьере Медведева

До сезона-2016/17 Никиту Медведева никто не знал. 21 февраля 2016 года он бесплатно перешел из ижевского «Зенита» в «Ростов». Тогда сразу попал на скамейку «Ростова», но даже не рассматривался на роль основного вратаря. Все изменилось в ноябре 2016-го: Медведев стал первым номером «Ростова» и провел все матчи до конца сезона.

16 мая 2017 года – главная дата того сезона. Рекордная сухая серия Медведева в РПЛ остановилась на цифре в 1034 минуты. Если не учитывать добавленное время, Медведев не пропускал 988 минут. Все это при любых раскладах лучше, чем у прошлого рекордсмена. Руслан Нигматуллин в 1999 году продержался 939 минут.

Что думает о достижении Медведева сам Нигматуллин: «Если сравнивать мою сухую серию с серией Никиты Медведева, то все достаточно субъективно. Я в своей серии отбил три пенальти, а Медведеву не били ни одного. Но моя серия побита, значит, она была хуже. При всем уважении к Медведеву, его серия стала стечением обстоятельств».

Вместе с сухой серией завершилась и карьера Никиты Медведева в «Ростове». Летом 2017-го подписал «Локомотив». Transfermarkt писал, что Медведев пришел свободным агентом, «Локомотив» дал ему пятилетний контракт. Илья Геркус добавил подробностей: первой целью «Локо» был Лунев, но взяли Медведева и дали ему подписной бонус в 4 миллиона евро.

Тот же Геркус подтверждал, что важную роль в интересе «Локомотива» к Медведеву сыграла его сухая серия. Изначально его звали вторым вратарем на роль конкурента Гилерме. Факты позволяли: перед этим Медведев отыграл за «Ростов» в РПЛ всего 17 матчей, но сразу в десяти из них не пропустил. За неполный сезон у него набралось только девять пропущенных.

В РПЛ Медведев больше не играл, хотя Гилерме травмировался и ошибался

В «Локомотиве» Никита Медведев стал только третьим. Если у Гилерме проблемы, его подменяет Коченков. Один раз Юрий Семин так объяснил выбор: «Коченков? На данный момент он сильнее Медведева. Антон великолепно провел матч с «Уралом». До этого вообще говорил, что Коченков предпочтительнее из-за его физических данных.

Никита Медведев рассказывал, что игра за «Локомотив» – его детская мечта. С клубом он выиграл все турниры в России, но почти не выходил на поле.

ФК «Локомотив»

Шансы у Медведева в «Локомотиве» все-таки были. В первом сезоне он отыграл 120 минут в кубковой игре против «Крыльев». Тогда «Локомотив» отыгрался со счетом 0:2, но все равно проиграл и вылетел из Кубка России (2:3). В Лиге Европы Медведев выходил на замену в матче против «Шерифа» (1:2), но и там «Локомотив» не взял даже очко.

Сам Медведев считает, что эти матчи повлияли на его перспективы в «Локомотиве». Вот выдержка из его интервью «СЭ»: «С психологией, думаю, все было нормально. Просто у меня не получилось войти в те две игры. И здесь нужно винить только самого себя. Но я сделал необходимые выводы, каждый день работаю».

Еще Медведев честно признавался, что на выбор «Локомотива» повлияли деньги: «Я выиграл в деньгах. Но давайте будем честными: кто на своей работе не хочет получать больше? Да, сейчас хорошая зарплата. Но у меня же есть семья – жена, маленький ребенок, которых я должен кормить. Есть родители, которым нужно помогать».

Медведев не играет за «Локомотив» в официальных матчах, но одно напоминание о себе все-таки сделал. Редчайшая вспышка силы – матч «Локомотива» и «Спартака» на Кубке Париматч Премьер в 2020-м. Основное время команды сыграли 1:1, а дальше Семин неожиданно выпустил Медведева под серию пенальти. Он взял два удара, «Локомотив» победил.

Медведев больше не нужен «Локомотиву», хотя имеет еще два года контракта

Юрия Семина в «Локомотиве» уже нет, но Медведев не играл и при Николиче. Sport24 вкидывает новый инсайд: Василий Кикнадзе личным решением перевел его в «Казанку». При этом у Медведева по-прежнему остаются два года контракта с «Локомотивом», а его рекорд по сухой серии в РПЛ так никто и не побил.

Никите Медведеву уже 25 лет. За всю карьеру у него только 40 матчей в ПФЛ и меньше двадцати – на уровне РПЛ. Теперь он снова сыграет хотя бы в ПФЛ. Развитие карьеры Никиты Медведева – в нескольких твитах:

Все фото: ФК «Локомотив»
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Комментарии (3)
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ilegorov
30 июля, 09:06

Самая боль - тот выход в матче с Шерифом. Просто косяк в первой же атаке на ворота Локомотива. Примерно тогда показалось, что большой карьеры у Медведева в Локо не будет

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Василий Попович
30 июля, 09:16

Я не знаю, как можно было так ухрякать карьеру одним переходом!

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vladik12
30 июля, 10:52

Карьера Медведева показывает нам, насколько крутой тренер вратарей Кафанов.

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