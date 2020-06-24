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#Павел Исенко #Футбол #Ворскла #Кубок Украины

16-летний вратарь из Украины вышел под серию пенальти, отбил три и вытащил клуб в финал

24 июня, 23:40

«Ворскла»

«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, победив по пенальти «Мариуполь». Главный герой – 16-летний вратарь Павел Исенко.

  • За минуту до конца овертайма он заменил вратаря «Ворсклы» Дмитрия Резника.
  • В послематчевой серии пенальти отразил три удара, еще два пропустил, а его команда победила.
  • Для Исенко это был дебютный матч за первую команду.

Исенко после матча заявил: «Делиться секретами не буду. В первом ударе я заманил соперника пробить в другой угол. Также спросил у Дмитрия Резника, куда Корниенко будет бить. Я ждал удар «паненкой» по центру. Так и получилось».

В раздевалке – праздник и объятия вратаря.

В мае 2019-го Исенко впервые попал в заявку матча чемпионата Украины против «Черноморца». Тогда ему было 15 лет.

8 июля «Ворскла» сыграет в финале Кубка Украины с киевским «Динамо».

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