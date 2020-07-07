Ворскла

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Финал Кубка Украины отработает женская бригада арбитров
#Кубок Украины
Футбол
Украинский футболист Пердута: «Удивился, как легко жена взяла мою фамилию. Ее девичья – Москаль»
#Игорь Пердута
Футбол
«20% моей страны оккупированы Россией». Украинская «Ворскла» поддержала акцию грузинских футболистов
#Ворскла
Все новости
Материалы
16-летний вратарь из Украины вышел под серию пенальти, отбил три и вытащил клуб в финал
#Павел Исенко
Все материалы