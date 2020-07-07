Ворскла

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Футбол
Финал Кубка Украины отработает женская бригада арбитров
#Кубок Украины
Футбол
Украинский футболист Пердута: «Удивился, как легко жена взяла мою фамилию. Ее девичья – Москаль»
#Игорь Пердута
Футбол
«20% моей страны оккупированы Россией». Украинская «Ворскла» поддержала акцию грузинских футболистов
#Ворскла