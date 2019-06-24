«20% моей страны оккупированы Россией». Украинская «Ворскла» поддержала акцию грузинских футболистов
В двух матчах чемпионата Грузии три команды вышли с антироссийскими лозунгами – футболисты клубов «Торпедо» Кутаиси, «Локомотив» Тбилиси и «Рустави» одели почти идентичные футболки: у первых написано, что Россия – оккупант, у двух других команд, что оккупировано 20% территории страны. В числе протестующих футболистов – два гражданина России.
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Сегодня акцию поддержала украинская «Ворскла». Игроки сфотографировались с плакатом с надписью «20% моей страны оккупированы Россией». Плакат держит грузинский легионер Андро Гиоргадзе.
«Ворскла» – двукратный бронзовый призер чемпионата Украины, обладатель Кубка страны, клуб дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Помимо Гиоргадзе в составе полтавчан числится еще один грузинский футболист Александр Кобахидзе. Российских игроков в команде нет.
В прошлом сезоне «Ворскла» стала седьмой в УПЛ.
В ближайшее время «Ворскла» может получить запрет на ведение трансферов. ««Не могу утверждать на 100%, но финансовые проблемы «Ворсклы» никуда не делись. По моей информации, уже в ближайшее время сразу несколько бывших сотрудников клуба обратятся в Палату УАФ по разрешению споров», – рассказал бывший тренер полтавчан Николай Павлов.
Сейчас команда находится в Полтаве, а с 27 июня проведет двухнедельный сбор в Турции.