Украина выиграла молодежный футбольный ЧМ. Прагматично, уверенно, круто

Чем интересен нынешний ЧМ

В Польше сыграли 24 команды, поделенные на шесть групп. Была и экзотика в лице Таити или Гондураса, предсказуемо отхватившая кучу голов от фаворитов. Особенно досталось гондурасцам, проигравшим Норвегии 0:12.

В 1/8 финала пробилось лишь четыре европейские команды , но в итоге одна из них и победила. 12:0 никак не помогли норвежцам выйти в плей-офф, туда же не попали и португальцы. В 1/8-й Аргентина по пенальти проиграла Мали, Франция вылетела от США, а Уругвай уступил Эквадору.

Как Украина выиграла чемпионат

Украинцы начали с двух побед в группе над США (2:1) и Катаром (1:0), а для первого места хватило ничьей в третьем туре с нигерийцами (1:1).

В 1/8 финала была разгромлена Панама (4:1), причем после первого тайма Украина вела 3:0. Даниил Сикан и Сергей Булеца забили по голу соответственно Колумбии и Италии на двух следующих стадиях, а в финале наконец-то раскрылся киевлянин Владислав Супряга.