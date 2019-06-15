Украина выиграла молодежный футбольный ЧМ. Прагматично, уверенно, круто
Что это за турнир
Первый молодежный чемпионат мира под эгидой ФИФА прошел в 1977 году в Тунисе, а выиграла его сборная СССР, переигравшая Мексику в финале по пенальти. Он проводился раз в два года (например, в восьми советских городах в 1985 году), а с 2007-го был переименован в ЧМ U-20, где можно играть футболистам не старше 20 лет.
Лидер по победам – Аргентина (шесть раз), чемпионами также становились, например, Сербия и Гана. Медали доставались разным командам – от Мали до Эквадора, от Венгрии до Ирландии. Последним чемпионом в 2017 году стали англичане.
Чем интересен нынешний ЧМ
В Польше сыграли 24 команды, поделенные на шесть групп. Была и экзотика в лице Таити или Гондураса, предсказуемо отхватившая кучу голов от фаворитов. Особенно досталось гондурасцам, проигравшим Норвегии 0:12.
В 1/8 финала пробилось лишь четыре европейские команды, но в итоге одна из них и победила. 12:0 никак не помогли норвежцам выйти в плей-офф, туда же не попали и португальцы. В 1/8-й Аргентина по пенальти проиграла Мали, Франция вылетела от США, а Уругвай уступил Эквадору.
Как Украина выиграла чемпионат
Украинцы начали с двух побед в группе над США (2:1) и Катаром (1:0), а для первого места хватило ничьей в третьем туре с нигерийцами (1:1).
В 1/8 финала была разгромлена Панама (4:1), причем после первого тайма Украина вела 3:0. Даниил Сикан и Сергей Булеца забили по голу соответственно Колумбии и Италии на двух следующих стадиях, а в финале наконец-то раскрылся киевлянин Владислав Супряга.
Каким был финал
Трофей разыграли Украина и Южная Корея. Качества в игре было мало, брака в передачах – много, не очень высокие скорости, хватало неточных ударов. На первой же минуте корейцы заработали пенальти, который поставили с помощью VAR, так что азиатская сборная рано повела.
После розыгрыша стандарта в первом тайме счет сравнял Супряга, он же здорово реализовал выход один на один после перерыва. Преимущество в один гол украинцы обороняли как могли, в какой-то момент с большим трудом отражая атаки корейцев. К концу матча все успокоилось, и Украина заслуженно выиграла финал. Точку в самой концовке поставил удар Цитаишвили – 3:1.
Кто эти чемпионы
В заявке из 21 футболиста у украинцев по пять киевских динамовцев и игроков «Шахтера», а еще есть три легионера – Данил Бескоровайный играет в Словакии, Алексей Хахлев числится в составе «Алавеса», а Андрей Лунин принадлежит мадридскому «Реалу».
Лучшим бомбардиром украинцев на турнире стал Сикан (четыре гола), а главным ассистентом – Ефим Конопля (четыре паса). При этом лидер по «гол плюс пас» – Булеца, он и трижды забил, и дважды ассистировал.
Тренер чемпионов мира – 61-летний Александр Петраков. Воспитанник киевского «Динамо», известным футболистом не стал, но зато освоил тренерскую профессию, в которой находится больше 25 лет. С 2010-го возглавлял различные молодежные сборные Украины. Игру своим командам он ставит не слишком яркую, но прагматизм здорово сработал на этом ЧМ – Украина вынесла тех, кто слабее, и перетерпела в играх с теми, кто мог ее выбить. В итоге не выбил никто.
У Украины уже был похожий успех
России есть что вспомнить – два победных чемпионата Европы (U-17) в 2006 и 2013 годах, но с тех пор на серьезном уровне заиграл пока только Александр Головин. Украина же становилась чемпионом Европы U-19 в 2009 году.
В группе с трудом удалось занять второе место, в полуфинале обыграли сербов, в финале – англичан. С тех пор на неплохом уровне играли и играют Кривцов, Гармаш, Бутко, Шахов, Коваль, Рыбалка, Чайковский, но суперзвездой из них никто не стал. Автор второго гола в ворота Англии Дмитрий Коркишко вообще играет за клуб из второй по значимости турецкой лиги.
«Один из помощников Пепа мне рассказал, что люди с Украины и из России не добиваются успеха в Европе. Если они чувствуют, что в порядке, то сразу останавливаются в развитии», – так говорил игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко о разнице в менталитетах.
Хорошо бы новым чемпионам мира U-20 попасть сразу же на лекцию к Зинченко, который закрепился в лучшей команде АПЛ.