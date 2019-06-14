Год назад начался ЧМ-2018. Что стало с его неожиданными героями
Неймар
Как провел ЧМ: про его два гола уже никто и не помнит, относительно неплохую игру тоже. Потому что ожидания были гораздо больше, но Бразилия не доехала даже до полуфиналов, а число 14 засело в голове надолго – именно столько минут в общей сложности Неймар прокувыркался-провалялся за время ЧМ. Провал почти во всем.
Как провел год: навалилось все, что только могло. Опять-таки, результативность была неплохой в «ПСЖ», но домашние титулы надоели, а в плей-офф ЛЧ Неймар своей команде не помог. Сюда же – скандалы и дисквалификации, что в еврокубках (нахамил судье), что во Франции (ударил фаната), а в довершение – обвинение в изнасиловании и тяжелая травма, которая не позволила поехать на Кубок Америки. В общем, как встретил ЧМ, так и провел весь год.
Лука Модрич
Как провел ЧМ: феноменально. Неприятный эпизод был только один – нереализованный пенальти в овертайме с Данией, но зато Хорватия дошла до финала, а Лука стал лучшим игроком турнира.
Как провел год: противоречиво. С одной стороны, титул лучшего игрока мира, а затем и «Золотой мяч», но это ожидалось. С другой – тотальный фейл с «Реалом», который опозорился в ЛЧ и быстро слился из борьбы за чемпионство дома, да еще и Кубок проиграл злейшему врагу. Сам Лука как мог тащил команду (3+6 по «гол плюс пас»), но этого было слишком мало.
Гарет Саутгейт
Как провел ЧМ: довел сборную Англии до полуфинала чемпионата мира, и это – серьезный успех. Поколение Лэмпарда, Джеррарда, Бекхэма и Руни все время оставалось в шаге от этой стадии, планку покорила менее мощная по именам, но более прагматичная по игре команда. Отдельная история – английские стандартные положения, которые стали копировать буквально везде.
Как провел год: продолжил добиваться успеха. Англия выиграла тяжелую группу Лиги наций с Испанией и Хорватией, заняла третье место в турнире и круто стартовала в квалификации к Евро-2020, заколотив по пять голов несчастным чехам и черногорцам. Как же долго англичане ждали момента, когда своей любимой сборной можно просто гордиться без всяких примесей – насмешек, сарказма и иронии.
Артем Дзюба
Как провел ЧМ: здорово. Он забил три мяча, при этом не побоялся исполнить пенальти в игре с Испанией, а еще впечатлил своей речью перед серией пенальти с Хорватией. Русских героев на ЧМ было много, но Дзюбу выделяют все.
Как провел год: хорошо начал, заколотил хет-трик в легендарном камбэке 8:1 с минским «Динамо», потом очень долго не забивал, но много ассистировал, в итоге выиграл с «Зенитом» долгожданный титул чемпиона России. Теперь Дзюба – капитан сборной, на его счету покер в ворота Сан-Марино, его теперь любят по всей стране – такого в нашем футболе не было очень давно.
Сергей Игнашевич
Как провел ЧМ: на 100% профессионально. В 38 лет феноменально сыграл в защите, бесподобно исполнил два послематчевых пенальти. Завершил карьеру сразу после игры с Хорватией, заслужив безграничное уважение.
Как провел год: в июле 2018-го стал тренером «молодежки» ЦСКА, а в мае 2019-го возглавил «Торпедо». Это будет его первая самостоятельная тренерская работа, теперь это одна из интриг в ФНЛ на следующий сезон.
Тот самый матерный бразилец
Как провел ЧМ: сразу же угодил во все новостные ленты, попав в кадр перед матчем Бразилия – Швейцария с криком: «Россия *******, братан!». Видео тут же просмотрели миллионы людей. А этот парень, оказавшийся бразильским журналистом Томером Савойей, стал суперпопулярным на турнире. Многие с ним успели подружиться и сфотографироваться, а еще он побывал в эфире RT. Там уже выражался поприличнее.
Как провел год: накопил 279 тысяч подписчиков в инстаграме, пообещал болеть за ЦСКА (перед его матчем сделал символический удар по мячу) и «Ростов» (такая же желтая форма, как и у Бразилии), вернулся в Россию перед Новым годом. Томер до сих пор выкладывает фотографии с ЧМ и собирает кучу комментариев на русском языке в соцсетях.
Президент Хорватии, которая горячо болела за своих
Как провела ЧМ: очень запомнилась нежным отношением к хорватским футболистам во время награждения серебряными медалями, до этого – болела за свою сборную на российских стадионах, облачившись в футболку хорватской сборной. Имя Колинды Грабар-Китарович стало еще известнее после ЧМ.
После ЧМ: продолжает управлять страной. Но при этом не бросает футбол, бывает, что захаживает на стадион, где встречает, например, отца Луки Модрича.
Мексиканец, которого не пустила жена
Как провел ЧМ: вначале – перед телевизором. Но история Хавьера Амадора стала всем известна после того, как его прилетевшие в Россию друзья показали всем картонную копию Хавьера, сославшись на то, что поездку в Россию мексиканцу запретила жена. Парень все-таки попал на футбол, прибыв на игру 1/8 финала Бразилия – Мексика, но быстро вернулся домой – его сборная вылетела.
Как провел год: история умалчивает, парень пропал с радаров. Вероятно, стать звездой телешоу в Мексике, как он сам говорил, не получилось.
Пропавший английский болельщик, которого вдруг нашли в Москве
Как провел на ЧМ: не лучшим образом. Дуглас Мортон прибыл в Нижний Новгород на игру Англия – Панама, но умудрился забыть билет дома. Билет фанату нашли, но тот перестал выходить на связь и уехал в Самару (матч Англии и Швеции в 1/4), где пытался заселиться в отель без документов. В итоге Дугласа нашли аж в Москве ближе к концу чемпионата благодаря данным по списанию денег с карты. Алкоголь, конечно, на это путешествие тоже повлиял.
Как провел год: неизвестно. После нахождения фанат отказался общаться с прессой, а затем и вовсе пропал из поля зрения.
Новенькие российские стадионы
Как они работали на ЧМ: великолепно. Заполнялись везде (кроме странного матча Египта против Уругвая в Екатеринбурге), все функционировало без проблем и классно выглядело. Свою задачу свежепостроенные стадионы выполнили на отлично.
Как они работали потом: конечно, не так круто. Большинство команд на них играют в РПЛ, пятерка была задействована в ФНЛ. Но не везде было хорошо. Например, в Калининграде на верхние ярусы трибун билеты продавались лишь на два матча – кубковый с «Локомотивом» и международный – России со Швецией. В играх ФНЛ сидеть можно было только на нижнем ярусе (руководство говорило о больших затратах на обслуживание, если задействовать верхние трибуны). Так что не везде наследие ЧМ функционировало в полной мере и потом.