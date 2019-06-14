Год назад начался ЧМ-2018. Что стало с его неожиданными героями

Неймар

Как провел ЧМ: про его два гола уже никто и не помнит, относительно неплохую игру тоже. Потому что ожидания были гораздо больше, но Бразилия не доехала даже до полуфиналов, а число 14 засело в голове надолго – именно столько минут в общей сложности Неймар прокувыркался-провалялся за время ЧМ. Провал почти во всем.

Как провел год: навалилось все, что только могло. Опять-таки, результативность была неплохой в «ПСЖ», но домашние титулы надоели, а в плей-офф ЛЧ Неймар своей команде не помог. Сюда же – скандалы и дисквалификации, что в еврокубках (нахамил судье), что во Франции (ударил фаната), а в довершение – обвинение в изнасиловании и тяжелая травма, которая не позволила поехать на Кубок Америки. В общем, как встретил ЧМ, так и провел весь год.