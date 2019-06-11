ЧМ-2010
ретро
Криштиану Роналду
Мануэль Нойер
Лионель Месси
Арьен Роббен
Диего Форлан
Андрес Иньеста
Италия
Аргентина
Германия
Франция
Бразилия
Испания
Англия
Нидерланды
Уругвай
Гана
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2010 #Криштиану Роналду #Лионель Месси #ретро #Англия #Нидерланды #Мануэль Нойер #Франция #Аргентина #Бразилия #Германия #Испания #Андрес Иньеста #Арьен Роббен #Гана #Диего Форлан #Италия #Уругвай

9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира

11 июня 2019, 17:21

ЧМ-2010 впервые прошел в Африке. Первоначально на проведение турнира претендовали пять стран: ЮАР, Марокко, Египет, а также Ливия совместно с Тунисом. Позже совместная заявка была снята, а ЮАР обошел Марокко по количеству голосов 14:10. За Египет никто не проголосовал.

Для ЧМ-2010 ЮАР представила десять стадионов. Наименее вместительной была арена в Рюстенбурге (38 тысяч), главной стала «Соккер Сити» в Йоханнесбурге (84 тысячи).

Колорит африканских фанатов был нам знаком еще по Кубкам Африки, но здесь яркости от их нарядов было еще больше.

Во время первой же трансляции (матч открытия ЮАР – Мексика) многие недоумевали, откуда доносится жужжание, перебивающее даже комментатора. Впрочем, весь остальной мир познакомился с вувузелами еще за год до этого – на Кубке конфередаций.

Первый гол чемпионата забил южноафриканец Сифиве Тшабалала, причем очень красиво, но хозяева сыграли с Мексикой 1:1. Тшабалала в целом запомнился по всему турниру, но в Европу перебрался лишь восемь лет спустя – в турецкий «Эрзурумспор».

На второй день турнира Фабио Капелло наблюдал за тем, как его сборная Англии теряет очки с США (1:1) из-за глупой ошибки вратаря. Через пару лет он возглавит сборную России и на следующем ЧМ тоже пострадает из-за оплошностей голкипера.

Германия с молодыми Боатенгом и Озилом стартовала с 4:0 над Австралией. Спустя девять лет о них в команде уже не вспоминают: обоим надоел футбол.

Мануэль Нойер был моложе на девять лет. Заметно?

У фанатов сборной Ганы было отличное лето – команда дошла до четвертьфинала ЧМ и была буквально в одном пенальти от полуфинала.

Матч Алжир – Словения – боль для каждого из нас спустя годы. Даже не сам матч, а эти команды. Словенцы не пустили отличную сборную России на тот ЧМ, алжирцы через четырехлетие не дали нам выйти из группы.

Немногочисленных сербов, добравшихся до ЮАР, сборная не порадовала, но свой праздник все же был – Сербия сенсационно победила Германию (1:0). Но при этом умудрилась финишировать последней, проиграв и Австралии, и Гане.

Итальянцам тоже радоваться было нечему – абсолютно позорное для чемпионов мира выступление. Они набрали два очка и заняли последнее место в группе. Ниже даже Новой Зеландии.

Для Северной Кореи чемпионат начинался с матча против самой Бразилии. Проиграли, но была радость от забитого мяча – 1:2. Вот только дальше вышло ужасно – 0:10 в матчах против Португалии и Кот-д’Ивуара.

Испания вдруг начала с поражения от Швейцарии – 0:1, но фанатов это не смущало. Полного триумфа своей команды они дождутся менее чем через месяц.

22-летний Хавьер Эрнандес кладет на газон 23-летнего Уго Льориса и практически решает судьбу сборной Франции. Перед последним туром она имела мизерные шансы на выход из группы, но полностью провалилась – одно очко, один забитый гол и последнее место.

Та Франция с ее бесконечными конфликтами по-другому выступить и не могла. Почти все беды свалили на Раймона Доменека.

Гонсало Игуаин – никакой не лузер, а суперперспективный бомбардир: хет-трик Корее и целых четыре гола на ЧМ. Больше него забивали только четверо.

Фанатам Японии тоже запомнился ЧМ – команда была хороша, а ее лидер как раз в тот год помог ЦСКА выйти в 1/4 Лиги чемпионов. На ЧМ Кейсуке Хонда забил два гола, а его команда лишь в серии пенальти с Парагваем упустила выход в 1/4 ЧМ.

Кстати, решающий пенальти тогда реализовал парагваец Оскар Кардосо, но в четвертьфинале он не забил с «точки» испанцам, и команда проиграла.

Камерунцы запомнились только колоритными болельщиками. Их команда уступила во всех трех матчах в группе, пусть и с минимальным счетом.

Диего Марадона во главе сборной Аргентины. Хорошее шоу, но конечный результат (1/4) для того очень мощного состава – не самый лучший.

Нигерийцам оставалось лишь грустить. Их сборная разделила участь Алжира и Камеруна, финишировав последней в группе. По сути, за всю Африку на том ЧМ отдувались только ганцы.

Германия растерзала Англию в 1/8 финала – 4:1. А Фрэнк Лэмпард при счете 2:1 забил гол, который увидели все кроме судей – мяч опустился на несколько метров за линию ворот, но засчитан не был. Именно та грубейшая ошибка арбитров дала толчок введению системы автоматической фиксации гола.

Криштиану тоже вылетел в 1/8 финала, но у скучных португальцев при Карлуше Кейруше изначально было мало шансов против будущих чемпионов мира.

Лео вылетел чуть позже. 0:4 от Германии в четвертьфинале – это было жестоко.

А кто продолжал порхать, так это Уругвай с лучшим игроком того турнира – Диего Форланом. Это гол ганцам со штрафного. Но вообще все пять, что тогда забил Форлан, были фантастически красивыми.

Он был достоин медали ЧМ, но не хватило всего лишь чуть-чуть. Уругвайцы заняли четвертое место с еще очень молодыми тогда Суаресом и Кавани.

Кто-то из них должен был проиграть в четвертьфинале. Вылетели бразильцы, которым легко все удавалось по турниру и даже в матче против Голландии, но 15 минут во втором тайме все перевернули в пользу европейцев – 2:1.

Годин и Роббен показали, кому куда идти. Уругвайцы свернули на матч за третье место, а голландцы отправились в свой третий финал в истории ЧМ.

Череда поколений у испанской сборной на одном фото. Гол Пуйоля в ворота немцев вывел Испанию в финал, а дальше в центре обороны на долгие годы обосновались Рамос и Пике.

Недовольных таким раскладом пришлось уносить с поля вперед ногами.

Перед финалом с чемпионатом попрощалась Шакира – автор официальной песни Waka Waka. Следующей весной весь мир узнал об ее отношениях с Жераром Пике.

Финал – не лучшее воспоминание для Роббена, загубившего выход один на один.

Но это лучшее, чего только мог желать Андрес Иньеста – автор золотого для испанцев гола.

Чемпионат мира впервые в истории проводился в Африке, впервые за все время своего существования его выиграла сборная Испании.

Заслужили!

Все фото: Global Look Press
Еще по теме
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника
Фотохроника: 30 лет трагедии на «Хиллсборо»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2010
#Криштиану Роналду
#Лионель Месси
#ретро
#Англия
#Нидерланды
#Мануэль Нойер
#Франция
#Аргентина
#Бразилия
#Германия
#Испания
#Андрес Иньеста
#Арьен Роббен
#Гана
#Диего Форлан
#Италия
#Уругвай