9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира

ЧМ-2010 впервые прошел в Африке. Первоначально на проведение турнира претендовали пять стран: ЮАР, Марокко, Египет, а также Ливия совместно с Тунисом. Позже совместная заявка была снята, а ЮАР обошел Марокко по количеству голосов 14:10. За Египет никто не проголосовал.

Для ЧМ-2010 ЮАР представила десять стадионов. Наименее вместительной была арена в Рюстенбурге (38 тысяч), главной стала «Соккер Сити» в Йоханнесбурге (84 тысячи).