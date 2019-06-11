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9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
11 июня 2019, 17:21
ЧМ-2010 впервые прошел в Африке. Первоначально на проведение турнира претендовали пять стран: ЮАР, Марокко, Египет, а также Ливия совместно с Тунисом. Позже совместная заявка была снята, а ЮАР обошел Марокко по количеству голосов 14:10. За Египет никто не проголосовал.
Для ЧМ-2010 ЮАР представила десять стадионов. Наименее вместительной была арена в Рюстенбурге (38 тысяч), главной стала «Соккер Сити» в Йоханнесбурге (84 тысячи).
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